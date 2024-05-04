Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили все дроны во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
дрон
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Силам ПВО удалось успешно отразить еще одну атаку беспилотников со стороны Российской Федерации.

Россия снова атаковала Украину дронами — что известно

Как заявляет пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 мая 2024 года российские захватчики пытались ударить по мирным украинским городам и селам 13 БпЛА типа «Shahed-131/136».

Кроме того, также враг запустил 4 зенитных управляемых ракеты С-300.

Согласно последним данным, все пуски производились из Белгородской обл. — РФ.

Благодаря профессиональной боевой работе зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил и мобильных огневых групп Сил обороны Украины удалось уничтожить все 13 вражеских дронов в Харьковской и Днепропетровской областях.

Спасибо подразделениям за боевую работу! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

После атаки РФ в Харькове вспыхнул пожар

Как сообщает городской голова Игорь Терехов, в результате падения обломков сбитых российских дронов в городе пострадали четверо мирных украинцев, в том числе и ребенок.

Он также уточнил, что оба попадания были по гражданской инфраструктуре Основенского района города. На месте одного из них — масштабный пожар.

В 02:10 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате падения обломков сбитых "Шахедов" есть возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе Харькова.

Пострадал ребенок 2010 года рождения и женщина госпитализирована, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте. Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.

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