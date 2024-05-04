Силам ППО вдалося успішно відбити ще одну атаку безпілотників з боку Російської Федерації.

Росія знову атакувала Україну дронами — що відомо

Як заявляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 травня 2024 року російські загарбники намагалися вдарити по мирних українських містах та селах 13-ма БпЛА типу «Shahed-131/136».

Окрім того, також ворог запустив 4 зенітні керовані ракети С-300.

Згідно з останніми даними, усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. — РФ.

Завдяки професійній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил та мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося знищити усі 13 ворожих дронів у Харківській та Дніпропетровській областях.

Дякую підрозділам бойову роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Після атаки РФ у Харкові спалахнула пожежа

Як повідомляє міський голова Ігор Терехов, внаслідок падіння уламків збитих російських дронів у місті постраждали четверо мирних українців, зокрема й дитина.

Він також уточнив, що обидва влучання по цивільній інфраструктурі Основʼянського району міста. На місці одного із них — масштабна пожежа.

О 02:10 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті падіння уламків збитих "Шахедів" є загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі Харкова.