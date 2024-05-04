Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
дрон

Силам ППО вдалося успішно відбити ще одну атаку безпілотників з боку Російської Федерації.

Росія знову атакувала Україну дронами — що відомо

Як заявляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 4 травня 2024 року російські загарбники намагалися вдарити по мирних українських містах та селах 13-ма БпЛА типу «Shahed-131/136».

Окрім того, також ворог запустив 4 зенітні керовані ракети С-300.

Згідно з останніми даними, усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. — РФ.

Завдяки професійній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил та мобільних вогневих груп Сил оборони України вдалося знищити усі 13 ворожих дронів у Харківській та Дніпропетровській областях.

Дякую підрозділам бойову роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Після атаки РФ у Харкові спалахнула пожежа

Як повідомляє міський голова Ігор Терехов, внаслідок падіння уламків збитих російських дронів у місті постраждали четверо мирних українців, зокрема й дитина.

Він також уточнив, що обидва влучання по цивільній інфраструктурі Основʼянського району міста. На місці одного із них — масштабна пожежа.

О 02:10 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті падіння уламків збитих "Шахедів" є загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі Харкова.

Постраждала дитина 2010 року народження та жінка госпіталізовані, ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці. Рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

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