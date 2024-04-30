У Раді Європи почали працювати над створенням спецтрибуналу для Росії
Категорія
Політика
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У Раді Європи почали працювати над створенням спецтрибуналу для Росії

Дмитро Кулеба
Рада Європи

У МЗС України привітали рішення та подякували всім членам Комітету міністрів Ради Європи, які підтримали його.

Рада Європи починає процес створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

У Раді Європи ухвалили важливе рішення про спецтрибунал щодо агресії РФ проти України.

Про це у мережі Х повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Згідно з рішенням, генеральний секретар Ради Європи підготує документи, які посприяють консультаціям в Основній групі та підготують проєкт угоди між Україною та Радою Європи щодо створення трибуналу. Крім того, рішення передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою, яка стосується організації підтримки трибуналу, його фінансування та інших питань.

Кулеба привітав рішення та висловив вдячність усім членам комітету міністрів Ради Європи, які підтримали його.

Це важливий практичний крок на шляху до створення спецтрибуналу. Кожен такий крок наближає до невідворотного покарання за злочин агресії проти України.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України

За словами голови МЗС, зараз спеціалісти активно працюють над тим, щоб трибунал здійснив справедливе правосуддя.

Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, але й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі.

Спеціальний трибунал над Росією

На початку березня стало відомо, що спеціальний трибунал щодо агресії РФ буде розміщений у Гаазі.

У Нідерландах представники 44 країн підтримали ідею створення спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за її злочини.

Майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації буде розміщений у Гаазі. Про це йдеться у підписаній 1 березня безпековій угоді між Україною та Нідерландами, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, розділ "Відповідальність Росії" у цьому документі "є найкращим і найсильнішим з усіх угод".

На додаток, документ має чіткі положення щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО; фіксує механізм 24-годинного реагування за повторення військової агресії проти України; а також питання співпраці у сфері гуманітарного розмінування, економічного відновлення і відбудови, протидії гібридним загрозам, у сфері розвідки тощо.

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