В Совете Европы начали работать над созданием спецтрибунала для России

В МИД Украины приветствовали решение и поблагодарили всех поддержавших его членов Комитета министров Совета Европы.
Совет Европы начинает процесс создания спецтрибунала насчет агрессии РФ против Украины
В Совете Европы приняли важное решение о спецтрибунале по агрессии РФ против Украины.
Об этом в сети Х сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба приветствовал решение и выразил благодарность всем поддержавшим его членам комитета министров Совета Европы.
По словам главы МИД, сейчас специалисты активно работают над тем, чтобы трибунал совершил справедливое правосудие.
Это имеет решающее значение не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, стремящихся жить в мирном и безопасном мире.
Специальный трибунал над Россией
В начале марта стало известно, что специальный трибунал по агрессии РФ будет размещен в Гааге.
В Нидерландах представители 44 стран поддержали идею создания специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за ее преступления.
По его словам, раздел "Ответственность России" в этом документе "является лучшим и сильнейшим из всех соглашений".
Кроме того, документ имеет четкие положения о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО; фиксирует механизм 24-часового реагирования за повторение военной агрессии против Украины; а также вопросы сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, экономического восстановления и восстановления, противодействия гибридным угрозам, в сфере разведки и т.д.
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