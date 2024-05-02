В Совете Европы начали работать над созданием спецтрибунала для России
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В Совете Европы начали работать над созданием спецтрибунала для России

Дмитрий Кулеба
Совет Европы
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В МИД Украины приветствовали решение и поблагодарили всех поддержавших его членов Комитета министров Совета Европы.

Совет Европы начинает процесс создания спецтрибунала насчет агрессии РФ против Украины

В Совете Европы приняли важное решение о спецтрибунале по агрессии РФ против Украины.

Об этом в сети Х сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Согласно решению генеральный секретарь Совета Европы подготовит документы, которые посодействуют консультациям в Основной группе и подготовят проект соглашения между Украиной и Советом Европы по созданию трибунала. Кроме того, решение предусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением, касающимся организации поддержки трибунала, его финансирования и других вопросов.

Кулеба приветствовал решение и выразил благодарность всем поддержавшим его членам комитета министров Совета Европы.

Это важный практический шаг на пути создания спецтрибунала. Каждый подобный шаг приближает к неотвратимому наказанию за преступление агрессии против Украины.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины

По словам главы МИД, сейчас специалисты активно работают над тем, чтобы трибунал совершил справедливое правосудие.

Это имеет решающее значение не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, стремящихся жить в мирном и безопасном мире.

Специальный трибунал над Россией

В начале марта стало известно, что специальный трибунал по агрессии РФ будет размещен в Гааге.

В Нидерландах представители 44 стран поддержали идею создания специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за ее преступления.

Будущий специальный трибунал по поводу преступления агрессии Российской Федерации будет размещен в Гааге. Об этом говорится в подписанном 1 марта договоре безопасности между Украиной и Нидерландами, сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, раздел "Ответственность России" в этом документе "является лучшим и сильнейшим из всех соглашений".

Кроме того, документ имеет четкие положения о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО; фиксирует механизм 24-часового реагирования за повторение военной агрессии против Украины; а также вопросы сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования, экономического восстановления и восстановления, противодействия гибридным угрозам, в сфере разведки и т.д.

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