В ЕС назвали сроки создания спецтрибунала для Путина
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Политика
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В ЕС назвали сроки создания спецтрибунала для Путина

Владимир Путин
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Источник:  DW

По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, спецтрибунал для кремлевского диктатора Владимира Путина и политически-военного руководства РФ, скорее всего, будет создан до конца этого года.

Что известно о спецтрибунале против Путина и верхушки РФ

Рейндерс отметил, что рассматривается два варианта проведения спецтрибунала против кремлевского диктатора и властной верхушки России.

Первым является проведение международного трибунала на основе многостороннего соглашения между многими странами.

Второй вариант упрощен — в рамках двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.

Кроме того, в ЕС была создана новая система передачи судопроизводства. Так, если в Украине продолжается уголовный процесс, в том числе по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал, — подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что власти Нидерландов предлагают провести трибунал над Путиным в Гааге.

Как западные СМИ называют Путина после псевдовыборов в России

Западные издания после проведения так называемых выборов президента в России почти перестали называть кремлевского диктатора Владимира Путина президентом.

В частности, диктатором Путина называют журналисты немецкого издания Bild.

Издание использует это определение и его синонимы (тиран, деспот) и в других своих статьях о Путине, практически отказавшись от термина "президент".

Словом "диктатор" теперь титулует Путина и британская газета The Telegraph.

Британский таблоид The Sun пошел еще дальше и регулярно упражняется в гораздо более экстравагантных определениях — "параноик", "сумасшедший деспот", "сумасшедший Влад".

Многие СМИ, отказавшись от термина "президент", используют в отношении Путина более нейтральное определение "глава Кремля" и его синонимы ("шеф Кремля", "начальник Кремля" и т.п.). Так, в частности, действует немецкая газета Sueddeutsche Zeitung и многие другие немецкие издания.

Также Путина называют французские газеты Le Monde и Liberation.

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