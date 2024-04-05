За словами комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса, спецтрибунал для кремлівського диктатора Володимира Путіна та політично-військового керівництва РФ, скоріш за все, буде створено до кінця цього року.

Що відомо про спецтрибунал проти Путіна та верхівки РФ

Рейндерс зазначив, що наразі розглядається два варіанти проведення спецтрибуналу проти кремлівського диктатора та владної верхівки Росії.

Першим є проведення міжнародного трибуналу на основі багатосторонньої угоди між багатьма країнами.

Другим варіантом є спрощений — у рамках двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи.

Крім того, у ЄС було створено нову систему передачі судочинства. Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу, — підкреслив єврокомісар. Поширити

Він додав, що влада Нідерландів пропонує провести трибунал над Путіним у Гаазі.

Як західні ЗМІ називають Путіна після псевдовиборів у Росії

Західні видання після проведення так званих “виборів президента” у Росії майже перестали називати кремлівського диктатора Володимира Путіна президентом.

Зокрема, просто диктатором Путіна називають журналісти німецького видання Bild.

Видання використовує це визначення і його синоніми (тиран, деспот) і в інших своїх статтях про Путіна, практично відмовившись від терміна "президент".

Словом "диктатор" тепер титулує Путіна і британська газета The Telegraph.

Британський таблоїд The Sun пішов ще далі і регулярно вправляється в набагато екстравагантніших визначеннях — "параноїк", "божевільний деспот", "божевільний Влад".

Багато ЗМІ, відмовившись від терміна "президент", використовують щодо Путіна більш нейтральне визначення "глава Кремля" і його синоніми ("шеф Кремля", "начальник Кремля" тощо). Так, зокрема, чинить німецька газета Sueddeutsche Zeitung і багато інших німецьких видань.

Так само Путіна називають французькі газети Le Monde і Liberation.