НАТО готує потужну відповідь на нові атаки РФ

Керівництво Альянсу висловлює солідарність з Німеччиною та Чехією, які стали жертвами кібератак російської групи хакерів. Ба більше, НАТО обіцяє скоординовану відповідь на цю загрозу.
Кібервійна Росії та НАТО набирає обертів
У блоці звертають увагу на те, що офіційні Берлін та Будапешт поклали відповідальність за зловмисну кібердіяльність у своїх країнах на кібергрупу APT28, яку підтримує Головне розвідувальне управління Генштабу Росії.
Члени Альянсу також із занепокоєнням відзначають, що APT28 націлилась на інші національні урядові організації, операторів критичної інфраструктури та інші організації в Альянсі, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції.
"Зловмисна кібердіяльність, націлена на Німеччину та Чехію, підкреслює, що кіберпростір завжди є предметом боротьби. Суб’єкти кіберзагроз наполегливо прагнуть дестабілізувати Альянс.
Ми як і раніше віддані протидії суттєвій, постійній і зростаючій кіберзагрозі, включно з нашими демократичними системами та нашою критичною інфраструктурою", – заявили у НАТО.
Союзники наголосили на своїй рішучості задіяти необхідні можливості для стримування, захисту та протидії повному спектру кіберзагроз, щоб підтримувати один одного, в тому числі шляхом розгляду скоординованої відповіді.
"Ми пропагуємо вільний, відкритий, мирний і безпечний кіберпростір. Ми закликаємо всі держави, включаючи Росію, поважати свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання щодо дотримання міжнародного права та діяти в рамках відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, як це підтверджено всіма членами ООН", – сказано у заяві.