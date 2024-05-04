НАТО готує потужну відповідь на нові атаки РФ

Керівництво Альянсу висловлює солідарність з Німеччиною та Чехією, які стали жертвами кібератак російської групи хакерів. Ба більше, НАТО обіцяє скоординовану відповідь на цю загрозу.

Кібервійна Росії та НАТО набирає обертів

У блоці звертають увагу на те, що офіційні Берлін та Будапешт поклали відповідальність за зловмисну кібердіяльність у своїх країнах на кібергрупу APT28, яку підтримує Головне розвідувальне управління Генштабу Росії.

Ми солідарні з Німеччиною після зловмисної кіберкампанії проти політичної партії, у цьому випадку Соціал-демократичної партії Німеччини, і з Чехією після зловмисної кіберактивності проти її установ, – наголосили в НАТО. Поширити

Члени Альянсу також із занепокоєнням відзначають, що APT28 націлилась на інші національні урядові організації, операторів критичної інфраструктури та інші організації в Альянсі, зокрема в Литві, Польщі, Словаччині та Швеції.

"Зловмисна кібердіяльність, націлена на Німеччину та Чехію, підкреслює, що кіберпростір завжди є предметом боротьби. Суб’єкти кіберзагроз наполегливо прагнуть дестабілізувати Альянс.

Ми як і раніше віддані протидії суттєвій, постійній і зростаючій кіберзагрозі, включно з нашими демократичними системами та нашою критичною інфраструктурою", – заявили у НАТО.

Союзники наголосили на своїй рішучості задіяти необхідні можливості для стримування, захисту та протидії повному спектру кіберзагроз, щоб підтримувати один одного, в тому числі шляхом розгляду скоординованої відповіді.

"Ми пропагуємо вільний, відкритий, мирний і безпечний кіберпростір. Ми закликаємо всі держави, включаючи Росію, поважати свої міжнародні зобов’язання та зобов’язання щодо дотримання міжнародного права та діяти в рамках відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, як це підтверджено всіма членами ООН", – сказано у заяві.