НАТО готовит мощный ответ на новые атаки РФ
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО готовит мощный ответ на новые атаки РФ

кибервойна
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Руководство Альянса выражает солидарность с Германией и Чехией, которые стали жертвами кибератак российской группы хакеров. Более того, НАТО обещает скоординированный ответ на эту угрозу.

Кибервойна России и НАТО набирает обороты

В блоке обращают внимание на то, что официальные Берлин и Будапешт возложили ответственность за злонамеренную кибердеятельность в своих странах на кибергруппу APT28, которую поддерживает Главное разведывательное управление Генштаба России.

Мы солидарны с Германией после злонамеренной киберкампании против политической партии, в этом случае Социал-демократической партии Германии, и с Чехией после злонамеренной киберактивности против ее учреждений, — подчеркнули в НАТО.

По словам представителей Альянса, APT28 нацелилась на другие национальные правительственные организации, операторы критической инфраструктуры и другие организации в Альянсе, в частности в Литве, Польше, Словакии и Швеции.

НАТО также подтверждает тот факт, что их кибервойна с Россией начала быстро обостряться.

Мы по-прежнему преданы противодействию существенной, постоянной и растущей киберугрозе, включая наши демократические системы и нашу критическую инфраструктуру, — добавили в блоке.

НАТО готовит ответ на кибератаки РФ

Члены НАТО в очередной раз напомнили о своей решимости задействовать необходимые возможности для сдерживания, защиты и противодействия полному спектру киберугроз, чтобы поддерживать друг друга, в том числе путем рассмотрения скоординированного ответа.

НАТО намерена продолжать борьбу с Россией за свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство.

Мы призываем все государства, включая РФ, уважать свои международные обязательства и обязательства по соблюдению международного права и действовать в рамках ответственного поведения государств в киберпространстве, как это подтверждено всеми членами ООН, — подытожили в блоке.

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