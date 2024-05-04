НАТО готовит мощный ответ на новые атаки РФ

Руководство Альянса выражает солидарность с Германией и Чехией, которые стали жертвами кибератак российской группы хакеров. Более того, НАТО обещает скоординированный ответ на эту угрозу.
Кибервойна России и НАТО набирает обороты
В блоке обращают внимание на то, что официальные Берлин и Будапешт возложили ответственность за злонамеренную кибердеятельность в своих странах на кибергруппу APT28, которую поддерживает Главное разведывательное управление Генштаба России.
По словам представителей Альянса, APT28 нацелилась на другие национальные правительственные организации, операторы критической инфраструктуры и другие организации в Альянсе, в частности в Литве, Польше, Словакии и Швеции.
НАТО также подтверждает тот факт, что их кибервойна с Россией начала быстро обостряться.
НАТО готовит ответ на кибератаки РФ
Члены НАТО в очередной раз напомнили о своей решимости задействовать необходимые возможности для сдерживания, защиты и противодействия полному спектру киберугроз, чтобы поддерживать друг друга, в том числе путем рассмотрения скоординированного ответа.
НАТО намерена продолжать борьбу с Россией за свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство.
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