Командующий армией Финляндии описал новый план Путина против НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Командующий армией Финляндии описал новый план Путина против НАТО

Путин
Читати українською
Источник:  Reuters

Россия пока не решится начать вторжение в одну из стран-членов НАТО, однако продолжит гибридные атаки, в том числе глушение сигнала и вмешательство в выборы. С таким предупреждением выступил новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола.

Путин будет делать все возможное для ослабления НАТО

Как считает Янне Яаккола, испытания статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную самооборону в случае нападения на НАТО, "всегда возможно, но если мы предпримем правильные меры и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным".

Финский генерал обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день команда Путина слишком занята подготовкой к новому летнему наступлению в Украине, чтобы рассматривать возможность нападения на НАТО.

Несмотря на это, Кремль будет продолжать гибридные атаки против европейских стран посредством глушения GPS-сигнала, операций влияния и содействия нелегальной миграции в соседние страны, включая Финляндию.

Смысл для россиян заключается в том, что они хотят спровоцировать как можно больше раскола в Европе, чтобы наше единство и сплоченность были немного слабее, — объяснил Янне Яаккола.

Ситуация на украинском фронте также может ухудшиться

Как уже упоминалось ранее, бывший командующий финской армией Тимо Кивинен недавно озвучил прогноз, что дальнейшая ситуация с войной в Украине станет более тяжелой, прежде чем может смениться более позитивной в будущем.

Он предупредил, что могут происходить разные неприятные ситуации, к которым нужно быть готовыми.

По словам генерала, все равно когда-нибудь наступит момент, когда боевые действия высокой интенсивности завершатся, но никто не знает, когда именно и в каких обстоятельствах.

И пока это продолжается, мое личное восприятие — что ситуация станет еще труднее, прежде чем начнет улучшаться, — подчеркнул Тимо Кивинен.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин нашел, кого наказать за поражения армии РФ в Украине
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия резко изменила позицию касательно предоставления оружия Украины
Дэвид Кэмерон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия задействует в мае "трехслойный" план дестабилизации Украины — ГУР
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?