Россия пока не решится начать вторжение в одну из стран-членов НАТО, однако продолжит гибридные атаки, в том числе глушение сигнала и вмешательство в выборы. С таким предупреждением выступил новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола.

Путин будет делать все возможное для ослабления НАТО

Как считает Янне Яаккола, испытания статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную самооборону в случае нападения на НАТО, "всегда возможно, но если мы предпримем правильные меры и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным".

Финский генерал обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день команда Путина слишком занята подготовкой к новому летнему наступлению в Украине, чтобы рассматривать возможность нападения на НАТО.

Несмотря на это, Кремль будет продолжать гибридные атаки против европейских стран посредством глушения GPS-сигнала, операций влияния и содействия нелегальной миграции в соседние страны, включая Финляндию.

Смысл для россиян заключается в том, что они хотят спровоцировать как можно больше раскола в Европе, чтобы наше единство и сплоченность были немного слабее, — объяснил Янне Яаккола. Поделиться

Ситуация на украинском фронте также может ухудшиться

Как уже упоминалось ранее, бывший командующий финской армией Тимо Кивинен недавно озвучил прогноз, что дальнейшая ситуация с войной в Украине станет более тяжелой, прежде чем может смениться более позитивной в будущем.

Он предупредил, что могут происходить разные неприятные ситуации, к которым нужно быть готовыми.

По словам генерала, все равно когда-нибудь наступит момент, когда боевые действия высокой интенсивности завершатся, но никто не знает, когда именно и в каких обстоятельствах.