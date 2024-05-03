Путин нашел, кого наказать за поражения армии РФ в Украине
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Путин нашел, кого наказать за поражения армии РФ в Украине

Путин
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Источник:  ISW

Последние события в российской политике подтверждают инсайдерские данные о том, что диктатор Владимир Путин решил отомстить главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за провалы солдат РФ на украинском фронте.

Шойгу стал новой жертвой Путина

Команда ISW обратила внимание на то, что нелегитимный президент РФ 2 мая провел встречи с губернатором Тульской области, аффилированным с "ЧВК Вагнера", Алексеем Дюминым.

По мнению американских аналитиков, это подтверждает слухи о том, что Путин хочет уменьшить власть Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неудачи российских военных в войне против Украины.

Дюмин рассказал диктатору о вкладе Тульской области в полномасштабное вторжение России в Украину.

Кроме того, он заявил о поддержке и обеспечении российских оккупантов, совершенствовании российской оборонно-промышленной базы и улучшении медицинской системы в Тульской области.

Таким образом, политик пытался вернуть расположение главы Кремля после того, как он потерял ее во время мятежа главаря "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина в конце июня 2023 года.

Дюмин неоднократно становился на сторону Пригожина в 2022 и 2023 годах в надежде заменить самого министра обороны России Сергея Шойгу.

Путин намекает Шойгу на возможную отставку

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что встреча Путина и Дюмина спровоцировала большое количество дискуссий в российском информационном пространстве.

Начали активнее распространяться слухи о том, что Путина все-таки планирует убрать Шойгу с поста главы Минобороны РФ.

Вполне возможно, что Кремль может назначить Дюмина на новую роль, связанную с российским ОПК.

Российские инсайдерские источники также интерпретировали заявление Шойгу от 1 мая о том, что России необходимо увеличить количество и качество вооружения и военной техники для "поддержания необходимого темпа наступления" во время совещания в Объединенном штабе "Специальной военной операции" в ночь на 1 мая как прямую атаку на определенных российских политических деятелей.

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