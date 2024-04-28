Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин в случае победы в Украине поступит так же, как в свое время поступил Адольф Гитлер.

Путин поступит так же, как и Гитлер в случае победы в Украине

Сикорский подчеркнул, что Путин в случае победы в Украине использует имеющиеся человеческие и технические ресурсы для продолжения войны против западных стран.

Глава МИД Польши отметил, что у его страны есть выбор, чтобы побеждены россияне за пределами Украины, а потому что Кремль в роли победителя у польской границы.

И тогда Путин поступит так же, как Гитлер поступил с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны, — предупреждает Сикорский. Поделиться

По его убеждению, лучше помочь Украине победить кремлевскую агрессию.

Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы ничуть не удивимся, подчеркнул руководитель польской дипломатии. Поделиться

Сикорский подчеркнул, что сейчас украинцы борются не сами. По его мнению, РФ потерпит поражение.

Россия проигрывает, потому что мы, Запад, гораздо сильнее России, — отметил глава МИД Польши. Поделиться

Польша готова вернуть военнообязанных украинцев в Украину

Сикорский отметил, что в Польше ждут инициативу со стороны Украины по возвращению украинских мужчин мобилизационного возраста.

Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это нравственно неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину, — объяснил позицию Варшавы глава польской дипломатии. Поделиться

Глава МИД Польши отметил, что ему пока неизвестны идеи, рассматриваемые Украиной для возвращения мужчин домой.

Но Сикорский назвал "интересной" инициативу по ограничению консульских услуг.