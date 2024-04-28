Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин в случае победы в Украине поступит так же, как в свое время поступил Адольф Гитлер.
Путин поступит так же, как и Гитлер в случае победы в Украине
Сикорский подчеркнул, что Путин в случае победы в Украине использует имеющиеся человеческие и технические ресурсы для продолжения войны против западных стран.
Глава МИД Польши отметил, что у его страны есть выбор, чтобы побеждены россияне за пределами Украины, а потому что Кремль в роли победителя у польской границы.
По его убеждению, лучше помочь Украине победить кремлевскую агрессию.
Сикорский подчеркнул, что сейчас украинцы борются не сами. По его мнению, РФ потерпит поражение.
Польша готова вернуть военнообязанных украинцев в Украину
Сикорский отметил, что в Польше ждут инициативу со стороны Украины по возвращению украинских мужчин мобилизационного возраста.
Глава МИД Польши отметил, что ему пока неизвестны идеи, рассматриваемые Украиной для возвращения мужчин домой.
Но Сикорский назвал "интересной" инициативу по ограничению консульских услуг.
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