Российская ракета упала в 15 км от границы Польши во время атаки на Украину — Туск

Одна из ракет, которыми 27 апреля атаковала РФ Украину, упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.

Одна из ракет РФ упала в 15 км от границы Польши

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, во Львовской области сегодня ночью "упали десятки бомб и ракет". По словам премьера, одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы.

Кроме того, Туск подверг критике своего предшественника, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie? — Donald Tusk (@donaldtusk) April 27, 2024

В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? И то, и другое? — написал Туск. Поделиться

Вероятно, Туск имел в виду проходящую в Будапеште конференцию национально-консервативных кругов. На ней присутствовал Моравецкий и глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек.

Ракетная атака РФ на Украину 27 апреля

Ночью 27 апреля российские захватчики ударили ракетами по 4 тепловым электростанциям ДТЭК.

Захватчики атаковали объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В результате атаки врага пострадало мирное население.

Враг использовал 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. — РФ.);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. — РФ.)

2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

4 аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. — РФ.);

8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Чтобы отразить новую массированную атаку России, была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.