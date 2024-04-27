Російська ракета впала за 15 км від кордону Польщі під час атаки на Україну — Туск

Одна з ракет, якими 27 квітня атакувала РФ Україну, впала на українській території за 15 км від кордону з Польщею.

Одна з ракет РФ впала за 15 км від кордону Польщі

Як повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, у Львівській області сьогодні вночі "впали десятки бомб і ракет". За словами прем'єра, одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону.

Крім того, Туск розкритикував свого попередника, колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie? — Donald Tusk (@donaldtusk) April 27, 2024

У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те? - написав Туск. Поширити

Ймовірно, Туск мав на увазі конференцію національно-консервативних кіл, яка проходить у Будапешті. На ній був присутній Моравецький та глава кабінету президента Польщі Марчін Масталерек.

Ракетна атака РФ на Україну 27 квітня

Уночі 27 квітня російські загарбники вдарили ракетами по 4 теплових електростанціях ДТЕК.

Загарбники атакували об'єкти енергетики у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Внаслідок атаки ворога постраждало мирне населення.

Загалом ворог використав 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — РФ.);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. — РФ.)

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. — РФ.);

8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Щоб відбити нову масовану атаку Росії була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.