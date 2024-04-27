У ПС розкрили особливості масованої атаки РФ на енергообʼєкти України

Під час масованого ракетного удару по Україні 27 квітня росіяни використали "Калібри", але не атакували "шахедами"

В чому особливість атаки РФ на Україну 27 квітня

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, це одна з перших атак після нетривалого затишшя.

Протягом певного часу РФ накопичила свої резерви ракет. Цієї ночі вони вже застосовували і "Калібри" з акваторії Чорного моря, вдалось збити 6 з 8 ракет цього типу.

Крім того, за даними спікера, окупанти почали інтенсивно атакувати, підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

Деякий час вони взяли паузу. І ось зараз почали знову наносити потужні атаки класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі, — розповів Ілля Євлаш. Поширити

Також, за його словами, ворог досить потужно наносив удари, в тому числі з застосуванням "Кинджалів".

Це дуже потужна зброя, яку складно збити. В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем. Ілля Євлаш Речник Повітряних сил ЗСУ

Водночас, за даними Євлаша, ворог не використовував під час атаки "шахеди".

Так, "шахедів" не було, як уже протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети, — резюмував Євлаш. Поширити

Ракетна атака РФ на Україну 27 квітня

Уночі 27 квітня російські загарбники вдарили ракетами по 4 теплових електростанціях ДТЕК.

Загарбники атакували об'єкти енергетики у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Внаслідок атаки ворога постраждало мирне населення.

Загалом ворог використав 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — РФ.);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. — РФ.)

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. — РФ.);

8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Щоб відбити нову масовану атаку Росії була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.