Росія атакувала два обʼєкти енергетики на Львівщині

Російські окупанти атакували Львівську область 27 квітня. Під ударом ворога були об'єкти енергетики.

Що відомо про атаку РФ на Львівську область

Як розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, росіяни спрямували на Львівську область крилаті ракети різних типів та "Кинджали". Сили ППО збили три ракети.

Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Там сталися пожежі, їх ліквідували, але є руйнування.

Житлова інфраструктура і цивільні не постраждали.

Козицький зазначив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

Щоб уникнути застосовування погодинних відключень, голова ОВА закликав обмежити використання електроприладами з 19:00 до 22:00. Йдеться про енергоємні прилади — кондиціонер, електрочайник, порохотяг, бойлер, обігрівач, праска, пральна машина, мікрохвильова піч, електропіч.

Ракетна атака РФ на Україну 27 квітня

Уночі 27 квітня російські загарбники вдарили ракетами по 4 теплових електростанціях ДТЕК.

Загарбники атакували об'єкти енергетики у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Внаслідок атаки ворога постраждало мирне населення.

Загалом ворог використав 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — РФ.);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. — РФ.)

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. — РФ.);

8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Щоб відбити нову масовану атаку Росії була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.