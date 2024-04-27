Россия атаковала два объекта энергетики во Львовской области

Российские оккупанты атаковали Львовскую область 27 апреля. Под ударом врага находились объекты энергетики.
Что известно об атаке РФ на Львовскую область
Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, россияне направили на Львовскую область крылатые ракеты разных типов и "Кинжалы". Силы ПВО сбили три ракеты.
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. Там произошли пожары, их ликвидировали, но есть разрушения.
Жилищная инфраструктура и гражданские не пострадали.
Козицкий отметил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.
Чтобы избежать применения почасовых отключений, председатель ОВА призвал ограничить использование электроприборов с 19:00 до 22:00. Речь идет об энергоемких приборах — кондиционер, электрочайник, пылесос, бойлер, обогреватель, утюг, стиральная машина, микроволновка, электропечь.
Ракетная атака РФ на Украину 27 апреля
Ночью 27 апреля российские захватчики ударили ракетами по 4 тепловым электростанциям ДТЭК.
Захватчики атаковали объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В результате атаки врага пострадало мирное население.
Всего враг использовал 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. — РФ.);
9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря);
2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. — РФ.)
2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);
4 аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. — РФ.);
8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.
Чтобы отразить новую массированную атаку России, была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В общей сложности силам ПВО удалось уничтожить 21 воздушную цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555; 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 1 крылатую ракету «Искандер-К»; 6 крылатых ракет "Калибр".
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