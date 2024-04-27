Ночью 27 апреля страна-агрессорка РФ снова нанесла мощные удары по энергетическим объектам Украины. Известно о повреждении 4 ТЭС.
Атака РФ на украинские ТЭС. Что известно
О новых ударах врага и их последствиях сообщает пресс-служба "Группы ДТЭК".
Новыми целями для России этой ночью были 4 ТЭС ДТЭК — оккупанты серьезно повредили оборудование.
Кроме того, указано, что серьезно повреждено оборудование предприятий.
В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.
Что важно понимать, в течение более 2 лет войны теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.
На новую атаку врага также отреагировал глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, под мощные удары России попали объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.
Возможен ли в Украине тотальный блэкаут
Как сообщил недавно глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, украинцам не стоит бояться массовых отключений света — этого не будет.
Чиновник не скрывает тот факт, что атаки России на энергетические объекты нашей страны не прекратятся, однако власти знают, как избежать худшего сценария.
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