Россия устроила массированную атаку на украинские ТЭС
Категория
Проиcшествия
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Россия устроила массированную атаку на украинские ТЭС

ДТЭК
ТЭС
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Ночью 27 апреля страна-агрессорка РФ снова нанесла мощные удары по энергетическим объектам Украины. Известно о повреждении 4 ТЭС.

Атака РФ на украинские ТЭС. Что известно

О новых ударах врага и их последствиях сообщает пресс-служба "Группы ДТЭК".

Новыми целями для России этой ночью были 4 ТЭС ДТЭК — оккупанты серьезно повредили оборудование.

Враг еще раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что серьезно повреждено оборудование предприятий.

В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

Что важно понимать, в течение более 2 лет войны теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

На новую атаку врага также отреагировал глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, под мощные удары России попали объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны! В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Глава Министерства энергетики Украины

Возможен ли в Украине тотальный блэкаут

Как сообщил недавно глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, украинцам не стоит бояться массовых отключений света — этого не будет.

Чиновник не скрывает тот факт, что атаки России на энергетические объекты нашей страны не прекратятся, однако власти знают, как избежать худшего сценария.

К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блэкаута в стране не будет, — подчеркнул он.

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