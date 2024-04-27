Ночью 27 апреля страна-агрессорка РФ снова нанесла мощные удары по энергетическим объектам Украины. Известно о повреждении 4 ТЭС.

Атака РФ на украинские ТЭС. Что известно

О новых ударах врага и их последствиях сообщает пресс-служба "Группы ДТЭК".

Новыми целями для России этой ночью были 4 ТЭС ДТЭК — оккупанты серьезно повредили оборудование.

Враг еще раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что серьезно повреждено оборудование предприятий.

В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

Что важно понимать, в течение более 2 лет войны теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

На новую атаку врага также отреагировал глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, под мощные удары России попали объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны! В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены — энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации. Герман Галущенко Глава Министерства энергетики Украины

Возможен ли в Украине тотальный блэкаут

Как сообщил недавно глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, украинцам не стоит бояться массовых отключений света — этого не будет.

Чиновник не скрывает тот факт, что атаки России на энергетические объекты нашей страны не прекратятся, однако власти знают, как избежать худшего сценария.