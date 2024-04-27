Росія влаштувала масовану атаку на українські ТЕС
Категорія
Події
Дата публікації

Росія влаштувала масовану атаку на українські ТЕС

ДТЕК
ТЕС
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Уночі 27 квітня країна-агресорка РФ знову завдала потужних ударів по енергетичних об'єктах України. Відомо про пошкодження щонайменше 4 ТЕС.

Атака РФ на українські ТЕС. Що відомо

Про нові удари ворога та їхні наслідки повідомляє пресслужба “Групи ДТЕК”.

Новими цілями для Росії цієї ночі були 4 ТЕС ДТЕК — окупанти серйозно пошкодили обладнання.

Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

Що важливо розуміти, протягом понад 2 років війни теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

На нову атаку ворога також відреагував очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

За його словами під потужні удари Росії потрапили об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни! Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Очільник Міністерства енергетики України

Чи можливий в Україні тотальний блекаут

Як повідомив нещодавно глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко, українцям не варто боятися масових відключень світла — цього не буде.

Урядовець не приховує той факт, що атаки Росії на енергетичні об'єкти нашої країни не припиняться, однак влада знає, як уникнути найгіршого сценарію.

На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде, — наголосив він.

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