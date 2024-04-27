Уночі 27 квітня країна-агресорка РФ знову завдала потужних ударів по енергетичних об'єктах України. Відомо про пошкодження щонайменше 4 ТЕС.
Атака РФ на українські ТЕС. Що відомо
Про нові удари ворога та їхні наслідки повідомляє пресслужба “Групи ДТЕК”.
Новими цілями для Росії цієї ночі були 4 ТЕС ДТЕК — окупанти серйозно пошкодили обладнання.
Окрім того, наголошується, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
Що важливо розуміти, протягом понад 2 років війни теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.
На нову атаку ворога також відреагував очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко.
За його словами під потужні удари Росії потрапили об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.
Чи можливий в Україні тотальний блекаут
Як повідомив нещодавно глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко, українцям не варто боятися масових відключень світла — цього не буде.
Урядовець не приховує той факт, що атаки Росії на енергетичні об'єкти нашої країни не припиняться, однак влада знає, як уникнути найгіршого сценарію.
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