Уночі 27 квітня країна-агресорка РФ знову завдала потужних ударів по енергетичних об'єктах України. Відомо про пошкодження щонайменше 4 ТЕС.

Атака РФ на українські ТЕС. Що відомо

Про нові удари ворога та їхні наслідки повідомляє пресслужба “Групи ДТЕК”.

Новими цілями для Росії цієї ночі були 4 ТЕС ДТЕК — окупанти серйозно пошкодили обладнання.

Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

Що важливо розуміти, протягом понад 2 років війни теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

На нову атаку ворога також відреагував очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко.

За його словами під потужні удари Росії потрапили об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни! Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією. Герман Галущенко Очільник Міністерства енергетики України

Чи можливий в Україні тотальний блекаут

Як повідомив нещодавно глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко, українцям не варто боятися масових відключень світла — цього не буде.

Урядовець не приховує той факт, що атаки Росії на енергетичні об'єкти нашої країни не припиняться, однак влада знає, як уникнути найгіршого сценарію.