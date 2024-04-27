Силы ПВО уничтожили 21 ракету во время новой массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 21 ракету во время новой массированной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ТЭС
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Ночью 27 апреля Россия выпустила по мирным украинским городам и селам 34 ракеты.

Ракетная атака РФ на Украину 27 апреля — первые подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов.

Враг использовал 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. — РФ.);

  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря);

  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. — РФ.)

  • 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. — РФ.);

  • 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Чтобы отразить новую массированную атаку России, была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В целом силам ПВО удалось уничтожить 21 воздушную цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

  • 1 крылатую ракету «Искандер-К»;

  • 6 крылатых ракет "Калибр".

Спасибо всем подразделениям, кто этой ночью отражал ракетную атаку оккупантов. Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Под удар врага попали украинские ТЭС

Ночью 27 апреля российские захватчики били ракетами по 4 тепловым электростанциям ДТЭК.

В результате атаки врага пострадало мирное население.

Враг еще раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь, — сказано в сообщении.

Следует обратить внимание на то, что в течение более 2 лет полномасштабной войны теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны Россией более 170 раз.

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