Силы ПВО уничтожили 21 ракету во время новой массированной атаки РФ

Ночью 27 апреля Россия выпустила по мирным украинским городам и селам 34 ракеты.
Ракетная атака РФ на Украину 27 апреля — первые подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов.
Враг использовал 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. — РФ.);
9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря);
2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. — РФ.)
2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);
4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. — РФ.);
8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.
Чтобы отразить новую массированную атаку России, была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В целом силам ПВО удалось уничтожить 21 воздушную цель:
6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
1 крылатую ракету «Искандер-К»;
6 крылатых ракет "Калибр".
Под удар врага попали украинские ТЭС
Ночью 27 апреля российские захватчики били ракетами по 4 тепловым электростанциям ДТЭК.
В результате атаки врага пострадало мирное население.
Следует обратить внимание на то, что в течение более 2 лет полномасштабной войны теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны Россией более 170 раз.
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