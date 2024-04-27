Сили ППО знищили 21 ракету під час нової масованої атаки РФ

Уночі 27 квітня Росія випустила по мирних українських містах та селах 34 ракети.
Ракетна атака РФ на Україну 27 квітня — перші подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.
Загалом ворог використав 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — РФ.);
9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. — РФ.)
2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. — РФ.);
8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.
Щоб відбити нову масовану атаку Росії була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Загалом силам ППО вдалося знищити 21 повітряну ціль:
6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
1 крилату ракету «Іскандер-К»;
6 крилатих ракет «Калібр».
Під удар ворога потрапили українські ТЕС
Уночі 27 квітня російські загарбники вдарили ракетами по 4 теплових електростанціях ДТЕК.
Внаслідок атаки ворога постраждало мирне населення.
Варто звернути увагу на те, що протягом понад 2 років повномасштабної війни теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні Росією понад 170 разів.
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