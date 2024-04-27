Сили ППО знищили 21 ракету під час нової масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 21 ракету під час нової масованої атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ТЕС
Read in English

Уночі 27 квітня Росія випустила по мирних українських містах та селах 34 ракети.

Ракетна атака РФ на Україну 27 квітня — перші подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.

Загалом ворог використав 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — РФ.);

  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. — РФ.)

  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. — РФ.);

  • 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Щоб відбити нову масовану атаку Росії була залучена винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Загалом силам ППО вдалося знищити 21 повітряну ціль:

  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;

  • 6 крилатих ракет «Калібр».

Дякую усім підрозділам, хто цієї ночі відбивав ракетну атаку окупантів. Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Під удар ворога потрапили українські ТЕС

Уночі 27 квітня російські загарбники вдарили ракетами по 4 теплових електростанціях ДТЕК.

Внаслідок атаки ворога постраждало мирне населення.

Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу, — йдеться в повідомленні.

Варто звернути увагу на те, що протягом понад 2 років повномасштабної війни теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні Росією понад 170 разів.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина готова передати Україні обладнання із закритих ТЕС
енергетика
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росія влаштувала масовану атаку на українські ТЕС
ДТЕК
ТЕС
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували два НПЗ, бітумний завод та військовий аеродром на Кубані РФ — відео
пожар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?