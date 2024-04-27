В ПС раскрыли особенности массированной атаки РФ на энергообъекты Украины

Во время массированного ракетного удара по Украине 27 апреля россияне использовали "Калибры", но не атаковали "шахедами"
В чем особенность атаки РФ на Украину 27 апреля
Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, это одна из первых атак после непродолжительного затишья.
В течение некоторого времени РФ накопила свои резервы ракет. Этой ночью они уже применяли и "Калибры" из акватории Черного моря, удалось сбить 6 из 8 ракет этого типа.
Кроме того, по данным спикера, оккупанты начали интенсивно атаковать, подняли свои стратегические бомбардировщики Ту-95 после сбивания Ту-22М3.
Также, по его словам, враг достаточно мощно наносил удары, в том числе с применением "Кинжалов".
В то же время, по данным Евлаша, враг не использовал при атаке "шахеды".
Ракетная атака РФ на Украину 27 апреля
Ночью 27 апреля российские захватчики ударили ракетами по 4 тепловым электростанциям ДТЭК.
Захватчики атаковали объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В результате атаки врага пострадало мирное население.
Враг использовал 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. — РФ.);
9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря);
2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. — РФ.)
2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);
4 аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. — РФ.);
8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.
Чтобы отразить новую массированную атаку России, была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В общей сложности силам ПВО удалось уничтожить 21 воздушную цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555; 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 1 крылатую ракету «Искандер-К»; 6 крылатых ракет "Калибр".
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