В ПС раскрыли особенности массированной атаки РФ на энергообъекты Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В ПС раскрыли особенности массированной атаки РФ на энергообъекты Украины

ракета
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Во время массированного ракетного удара по Украине 27 апреля россияне использовали "Калибры", но не атаковали "шахедами"

В чем особенность атаки РФ на Украину 27 апреля

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, это одна из первых атак после непродолжительного затишья.

В течение некоторого времени РФ накопила свои резервы ракет. Этой ночью они уже применяли и "Калибры" из акватории Черного моря, удалось сбить 6 из 8 ракет этого типа.

Кроме того, по данным спикера, оккупанты начали интенсивно атаковать, подняли свои стратегические бомбардировщики Ту-95 после сбивания Ту-22М3.

Некоторое время они приняли паузу. И вот сейчас начали снова наносить мощные атаки классически по нашей энергетической и критической инфраструктуре, — рассказал Илья Евлаш.

Также, по его словам, враг достаточно мощно наносил удары, в том числе с применением "Кинжалов".

Это очень мощное оружие, которое сложно сбить. У нас есть только определенные средства, которые доказали свою эффективность против них, а именно Patriot могут эффективно противостоять, но, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания, у нас не хватает этих систем.

Илья Евлаш

Илья Евлаш

Спикер Воздушных сил ВСУ

В то же время, по данным Евлаша, враг не использовал при атаке "шахеды".

Да, "шахедов" не было, как уже в течение нескольких последних дней. Почему так? Наверное, у них есть свой стратегический замысел, почему именно они переключились на ракеты, — резюмировал Евлаш.

Ракетная атака РФ на Украину 27 апреля

Ночью 27 апреля российские захватчики ударили ракетами по 4 тепловым электростанциям ДТЭК.

Захватчики атаковали объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В результате атаки врага пострадало мирное население.

Враг использовал 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. — РФ.);

  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и акватории Азовского моря);

  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской обл. — РФ.)

  • 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

  • 4 аэробалистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской обл. — РФ.);

  • 8 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Чтобы отразить новую массированную атаку России, была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В общей сложности силам ПВО удалось уничтожить 21 воздушную цель: 6 крылатых ракет Х-101/Х-555; 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 1 крылатую ракету «Искандер-К»; 6 крылатых ракет "Калибр".

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