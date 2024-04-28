Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін у разі перемоги в Україні вчинить так само, як свого часу вчинив Адольф Гітлер.
Путін вчинить так само як і Гітлер у разі перемоги в Україні
Сікорський підкреслив, що Путін у разі перемоги в Україні використає наявні людські та технічні ресурси для продовження війни проти західних країн.
Глава МЗС Польщі зазначив, що його країна має вибір, аби переможені росіяни за межами України, а бо Кремль у ролі переможця біля польського кордону.
На його переконання, значно краще допомогти Україні перемогти кремлівську агресію.
Сікорський наголосив, що зараз українці борються не самі. На його думку, РФ отримає поразку.
Польща готова повернути військовозобов’язаних українців до України
Сікорський зазначив, що у Польщі чекають на ініціативу з боку України щодо повернення українських чоловіків мобілізаційного віку.
Глава МЗС Польщі зазначив, що йому поки невідомі ідеї, які розглядає Україна для повернення чоловіків додому.
Але Сікорський назвав "цікавою" ініціативу з обмеження консульських послуг.
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