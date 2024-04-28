Сікорський спрогнозував дії Путіна у разі перемоги в Україні
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Сікорський спрогнозував дії Путіна у разі перемоги в Україні

Радослав Сікорський
Джерело:  TVN24

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін у разі перемоги в Україні вчинить так само, як свого часу вчинив Адольф Гітлер. 

Путін вчинить так само як і Гітлер у разі перемоги в Україні

Сікорський підкреслив, що Путін у разі перемоги в Україні використає наявні людські та технічні ресурси для продовження війни проти західних країн.

Глава МЗС Польщі зазначив, що його країна має вибір, аби переможені росіяни за межами України, а бо Кремль у ролі переможця біля польського кордону.

І тоді Путін вчинить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість і людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни, — попереджає Сікорський.

На його переконання, значно краще допомогти Україні перемогти кремлівську агресію.

Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємося, — підкреслив очільник польської дипломатії.

Сікорський наголосив, що зараз українці борються не самі. На його думку, РФ отримає поразку.

Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію, — зазначив очільник МЗС Польщі.

Польща готова повернути військовозобов’язаних українців до України

Сікорський зазначив, що у Польщі чекають на ініціативу з боку України щодо повернення українських чоловіків мобілізаційного віку.

Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину, — пояснив позицію Варшави очільник польської дипломатії.

Глава МЗС Польщі зазначив, що йому поки невідомі ідеї, які розглядає Україна для повернення чоловіків додому.

Але Сікорський назвав "цікавою" ініціативу з обмеження консульських послуг.

Раніше, у грудні, коли я був у Києві одразу після призначення на посаду, українська сторона говорила трошки інше, але в тому ж напрямку. А саме, що вони будуть мати довідку для своїх громадян про те, що у нього врегульовані стосунки з військовою службою, і вони просили на рівні Євросоюзу не надавати соціальні пільги людям, у яких немає такої довідки. Цікава ідея, — зазначив Сікорський.

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