Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін у разі перемоги в Україні вчинить так само, як свого часу вчинив Адольф Гітлер.

Путін вчинить так само як і Гітлер у разі перемоги в Україні

Сікорський підкреслив, що Путін у разі перемоги в Україні використає наявні людські та технічні ресурси для продовження війни проти західних країн.

Глава МЗС Польщі зазначив, що його країна має вибір, аби переможені росіяни за межами України, а бо Кремль у ролі переможця біля польського кордону.

І тоді Путін вчинить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість і людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни, — попереджає Сікорський. Поширити

На його переконання, значно краще допомогти Україні перемогти кремлівську агресію.

Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємося, — підкреслив очільник польської дипломатії. Поширити

Сікорський наголосив, що зараз українці борються не самі. На його думку, РФ отримає поразку.

Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію, — зазначив очільник МЗС Польщі. Поширити

Польща готова повернути військовозобов’язаних українців до України

Сікорський зазначив, що у Польщі чекають на ініціативу з боку України щодо повернення українських чоловіків мобілізаційного віку.

Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину, — пояснив позицію Варшави очільник польської дипломатії. Поширити

Глава МЗС Польщі зазначив, що йому поки невідомі ідеї, які розглядає Україна для повернення чоловіків додому.

Але Сікорський назвав "цікавою" ініціативу з обмеження консульських послуг.