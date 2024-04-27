Мобілізація в Україні. Польща хоче поговорити з Києвом про студентів-українців

За словами польського міністра науки та вищої освіти Даріуша Вєчорека, він має намір проконсультуватися з Міністерством освіти і науки України та польським МЗС щодо того, як зміни у законі про мобілізацію вплинуть на студентів-українців у Польщі.

Чи вплине мобілізація на студентів-українців у Польщі

Як зазначає глава відомства, станом на квітень 2024 року у їхній країні навчаються близько 50 тисяч студентів з України.

Даріуш Вєчорек зазначає: коли вони приїхали до країни, то усі мали паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі.

На цей момент особливої ​​загрози ми не бачимо.... Зізнаюся чесно, що нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до цього питання щодо студентства, — сказав міністр. Поширити

За словами Даріуша Вєчорека, влада його країни дуже хотіла б, щоб студенти змогли офіційно завершити його навчання.

Він також звернув увагу на те, що справа з документами для українських студентів "абсолютно нова, тому наразі її важко коментувати".

Міністр наголосив, що його команда буде спілкуватися з польським МЗС", аби воно пояснило, "які можливі загрози щодо українських студентів у Польщі".

Польща планує змінити правила прихистку для українців із простроченими документами

Польський уряд офіційно підтвердив, що врахує рішення офіційного Києва про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для громадян України, яке на етапі підготовки.

З такою заявою виступив глава МВС Марчин Кервінський.

У нього поцікавилися, чого очікувати українським чоловікам, які перебувають у Польщі.

За його словами, усі рішення стосовно громадян України у Польщі включені у спеціальний закон і нещодавно Польща продовжувала тимчасовий захист для українців до 30 червня.