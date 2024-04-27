Мобілізація в Україні. Польща хоче поговорити з Києвом про студентів-українців
Категорія
Світ
Дата публікації

Мобілізація в Україні. Польща хоче поговорити з Києвом про студентів-українців

студенти
Джерело:  online.ua

За словами польського міністра науки та вищої освіти Даріуша Вєчорека, він має намір проконсультуватися з Міністерством освіти і науки України та польським МЗС щодо того, як зміни у законі про мобілізацію вплинуть на студентів-українців у Польщі.

Чи вплине мобілізація на студентів-українців у Польщі

Як зазначає глава відомства, станом на квітень 2024 року у їхній країні навчаються близько 50 тисяч студентів з України.

Даріуш Вєчорек зазначає: коли вони приїхали до країни, то усі мали паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі.

На цей момент особливої ​​загрози ми не бачимо.... Зізнаюся чесно, що нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до цього питання щодо студентства, — сказав міністр.

За словами Даріуша Вєчорека, влада його країни дуже хотіла б, щоб студенти змогли офіційно завершити його навчання.

Він також звернув увагу на те, що справа з документами для українських студентів "абсолютно нова, тому наразі її важко коментувати".

Міністр наголосив, що його команда буде спілкуватися з польським МЗС", аби воно пояснило, "які можливі загрози щодо українських студентів у Польщі".

Польща планує змінити правила прихистку для українців із простроченими документами

Польський уряд офіційно підтвердив, що врахує рішення офіційного Києва про призупинення консульських послуг для чоловіків 18-60 років у загальному рішенні щодо продовження тимчасового захисту для громадян України, яке на етапі підготовки.

З такою заявою виступив глава МВС Марчин Кервінський.

У нього поцікавилися, чого очікувати українським чоловікам, які перебувають у Польщі.

За його словами, усі рішення стосовно громадян України у Польщі включені у спеціальний закон і нещодавно Польща продовжувала тимчасовий захист для українців до 30 червня.

За кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де будуть врегульовані усі питання, — пояснив Марчин Кервінський.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в Росії. ГУР поділилося важливими новинами
Андрій Юсов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Лагідна мобілізація. Командир групи “Баракуда” Слава Балбек поділився досвідом добровольця
Група «Аерокомпанія Схід»
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в Україні. У кого та за яких умов можуть вилучити авто
авто для ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?