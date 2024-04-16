Мобілізація в Україні. У кого та за яких умов можуть вилучити авто

11 квітня парламент України ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби. У ньому закріплена норма, яка стосується вилучення автівок у громадян на потреби ЗСУ. Що важливо розуміти, норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто.

Мобілізація транспортних засобів. Як це буде працювати

Однією з найголовніших норм є те, що під час мобілізації громадяни України забов’язані надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.

Це правило, по суті, існує в нинішньому законі про мобілізацію, який передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян.

Варто звернути увагу на те, що обсяги транспортних засобів за типами та марками, які мають намір залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації — відповідно до Мобілізаційного плану України.

Окрім того, наголошується, що вилучити транспортний засіб можуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

У кого в Україні можуть вилучити авто

Що важливо розуміти, йдеться винятково про громадян країни, які мають більше одного транспортного засобу.

Процес вилучення буде включати оцінку риночної вартості автівки.

Окрім того, вказано, що будуть забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.

Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил. Федір Веніславський Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки

За його словами, мовиться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя.