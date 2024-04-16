Мобилизация в Украине. У кого и при каких условиях могут изъять авто

11 апреля парламент Украины принял законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы. В нем закреплена норма, касающаяся изъятия автомобилей у граждан на нужды ВСУ. Что важно понимать, норма не распространяется на тех, у кого есть только одно авто.
Мобилизация транспортных средств. Как это будет работать
Одной из главных норм является то, что при мобилизации граждане Украины обязаны предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям с последующим возмещением стоимости.
Это правило, по сути, существует в нынешнем законе о мобилизации, предусматривающем возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан.
Следует обратить внимание на то, что объемы транспортных средств по типам и маркам, которые намерены привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливают местные госадминистрации — в соответствии с Мобилизационным планом Украины.
Кроме того, сообщается, что изъять транспортные средства могут Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), СБУ или ГУР на основании решений местных государственных администраций.
У кого в Украине могут изъять авто
Что важно понимать, речь идет исключительно о гражданах страны, имеющих более одного транспортного средства.
Процесс изъятия будет включать в себя оценку рыночной стоимости автомобиля.
Кроме того, указано, что будут забирать ту машину, которая больше всего подходит для оборонных нужд.
По его словам, речь идет о грузовых автомобилях, подходящих для перевозки боеприпасов, личного состава, специальной техники, которая может работать в условиях бездорожья.
Вениславский обратил внимание на то, что 90% украинцев точно не стоит переживать из-за этих норм.
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