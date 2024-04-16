Мобилизация в Украине. У кого и при каких условиях могут изъять авто

11 апреля парламент Украины принял законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы. В нем закреплена норма, касающаяся изъятия автомобилей у граждан на нужды ВСУ. Что важно понимать, норма не распространяется на тех, у кого есть только одно авто.

Мобилизация транспортных средств. Как это будет работать

Одной из главных норм является то, что при мобилизации граждане Украины обязаны предоставлять здания, сооружения, транспортные средства и другое свое имущество Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям с последующим возмещением стоимости.

Это правило, по сути, существует в нынешнем законе о мобилизации, предусматривающем возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан.

Следует обратить внимание на то, что объемы транспортных средств по типам и маркам, которые намерены привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливают местные госадминистрации — в соответствии с Мобилизационным планом Украины.

Кроме того, сообщается, что изъять транспортные средства могут Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), СБУ или ГУР на основании решений местных государственных администраций.

У кого в Украине могут изъять авто

Что важно понимать, речь идет исключительно о гражданах страны, имеющих более одного транспортного средства.

Процесс изъятия будет включать в себя оценку рыночной стоимости автомобиля.

Кроме того, указано, что будут забирать ту машину, которая больше всего подходит для оборонных нужд.

Если есть более одного транспортного средства, если они могут быть потенциально приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для Вооруженных Сил. Федор Вениславский Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

По его словам, речь идет о грузовых автомобилях, подходящих для перевозки боеприпасов, личного состава, специальной техники, которая может работать в условиях бездорожья.