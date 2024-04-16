По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, преступная армия РФ сбросила управляемую авиабомбу на Берислав. Ранения получили более 10-ти местных жителей.

Что известно о последствиях сброса армией РФ авиабомбы на Берислав

Российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на Берислав. Удар пришелся по жилой застройке. Повреждены здания провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура, — отметил Прокудин. Поделиться

По его словам, ранения получили по меньшей мере 15 человек.

Травмы легкие, пострадавшим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались, подчеркнул глава ОВА. Поделиться

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Херсонской области

Прокудин отметил, что за прошедшие сутки российские оккупанты осуществили обстрелы Антоновки, Инженерного, Огромного, Белоусового, Львова, Тягинки, Никольского, Отрядокаменки, Кизомыса, Днепровского, Янтарного, Белозерки, Веселого, Казацкого и Херсона.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 9 частных домов. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, один из них — ребенок.

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ в других регионах

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атак оккупационной армии РФ дронами и артиллерией по Никопольскому району, без света осталось около тысячи жителей.

По словам чиновника, оккупанты устроили артобстрел и совершили пять атак fpv-дронами, а били по району начиная с вечера понедельника.

Он уточнил, что во вражеский удар попали районный центр, а также Красногригорьевская и Мировская общины.

В результате обстрелов были: