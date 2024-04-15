Армия РФ атаковала авиабомбой образовательное учреждение на Харьковщине — два человека погибли

Российские оккупанты атаковала КАБами село Лукьянцы Харьковского района. Погибли два человека.
Россия убила двух человек в Харьковской области
Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, российская авиация сбросила КАБ на село Лукьянцы Харьковского района.
Два человека погибли, а количество раненых устанавливается. Все гражданские.
Бомба попала в учебное заведение.
Что известно об обстрелах РФ Харьковщины
14 апреля российские оккупанты нанесли удары по авиации, артиллерии, минометам по Харьковщине. Один человек погиб, два ранены.
За минувшие сутки русское войско обстреляло населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
В селе Малая Волчья россияне сбросили дрон со взрывчаткой — погибла 58-летняя женщина.
По селу Слатино кафиры запустили управляемые авиабомбы и повредили здание частного предприятия, жилой дом. Ранения получила 51-летняя гражданская женщина.
В селе Мартово во время рыбалки на неизвестном взрывном устройстве взорвался мужчина. Его доставили в больницу.
В Харьковской области будет проведена принудительная эвакуация семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Там живут 182 ребенка.
Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьков и область по разным видам вооружения. В частности, в ночь на 22 марта россия нанесла более 15 воздушных ударов по объектам энергетики — ракеты полностью разрушили Змиевскую ТЭС, а еще разрушена крупнейшая в Харькове ТЭЦ-5, которая обеспечивала теплом часть города.
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