В Харьковской области погибли двое гражданских в результате обстрела армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области погибли двое гражданских в результате обстрела армией РФ

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
харьков
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Российские оккупанты 13 апреля ударили по селу Веселое Липецкой общины на Харьковщине. Погибли двое гражданских.

РФ убила двух человек в Харьковской области

Отмечается, что удар был нанесен около 21:00 13 апреля. В результате российской атаки полностью разрушен частный дом.

Погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Их тела извлекли из-под завалов.

Что известно об обстреле РФ Харькова и области

14 апреля Россия нанесла удары беспилотниками, цель — критическая инфраструктура.

Также артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 17 населенных пунктов Харьковщины: Липцы, Подолы, Веселое и другие. Авиаудары подверглись н.п. Загрызовое, Боровое, Слобожанское, Веселое, Первомайское, Копанки, Колодцы.

  • Харьковский р-н, Липецка ТГ, с. Веселое. В результате обстрела КАБ повреждены 2 частных дома. Погибли 61-летняя женщина и 68-летний мужчина.

  • Купянский р-н, Куриловский ТГ, с. Подоли. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

  • Купянский район, Куриловская община, с.Подолы. Во время обстрела около 20:00 ранения получила 40-летняя женщина.

  • Харьковский р-н, Липецкое общество, с. Слобожанское в результате обстрела двумя КАБами повреждены близлежащие частные дома.

  • с. Черкасские Тишки Харьковского района в результате вражеского авиационного обстрела КАБ поврежден дом, автомобиль.

  • Купянский р-н, с. Петропавловка. В результате сброса боеприпаса с FPV-дрона ранен 57-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи.

  • Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызовое. Произошел обстрел КАБ. Поврежден дом, хозяйственные постройки.

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