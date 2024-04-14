В Харьковской области погибли двое гражданских в результате обстрела армией РФ

Российские оккупанты 13 апреля ударили по селу Веселое Липецкой общины на Харьковщине. Погибли двое гражданских.

РФ убила двух человек в Харьковской области

Отмечается, что удар был нанесен около 21:00 13 апреля. В результате российской атаки полностью разрушен частный дом.

Погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Их тела извлекли из-под завалов.

Что известно об обстреле РФ Харькова и области

14 апреля Россия нанесла удары беспилотниками, цель — критическая инфраструктура.

Также артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 17 населенных пунктов Харьковщины: Липцы, Подолы, Веселое и другие. Авиаудары подверглись н.п. Загрызовое, Боровое, Слобожанское, Веселое, Первомайское, Копанки, Колодцы.