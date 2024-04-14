В Харьковской области погибли двое гражданских в результате обстрела армией РФ

Российские оккупанты 13 апреля ударили по селу Веселое Липецкой общины на Харьковщине. Погибли двое гражданских.
РФ убила двух человек в Харьковской области
Отмечается, что удар был нанесен около 21:00 13 апреля. В результате российской атаки полностью разрушен частный дом.
Погибли двое гражданских — мужчина и женщина. Их тела извлекли из-под завалов.
Что известно об обстреле РФ Харькова и области
14 апреля Россия нанесла удары беспилотниками, цель — критическая инфраструктура.
Также артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 17 населенных пунктов Харьковщины: Липцы, Подолы, Веселое и другие. Авиаудары подверглись н.п. Загрызовое, Боровое, Слобожанское, Веселое, Первомайское, Копанки, Колодцы.
Харьковский р-н, Липецка ТГ, с. Веселое. В результате обстрела КАБ повреждены 2 частных дома. Погибли 61-летняя женщина и 68-летний мужчина.
Купянский р-н, Куриловский ТГ, с. Подоли. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.
Купянский район, Куриловская община, с.Подолы. Во время обстрела около 20:00 ранения получила 40-летняя женщина.
Харьковский р-н, Липецкое общество, с. Слобожанское в результате обстрела двумя КАБами повреждены близлежащие частные дома.
с. Черкасские Тишки Харьковского района в результате вражеского авиационного обстрела КАБ поврежден дом, автомобиль.
Купянский р-н, с. Петропавловка. В результате сброса боеприпаса с FPV-дрона ранен 57-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи.
Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Загрызовое. Произошел обстрел КАБ. Поврежден дом, хозяйственные постройки.
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