На Харківщині загинуло двоє цивільних внаслідок обстрілу армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Харківщині загинуло двоє цивільних внаслідок обстрілу армією РФ

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
харків

Російські окупанти 13 квітня вдарили по селу Веселе Липецької громади на Харківщині. Загинули двоє цивільних.

РФ вбила двох людей на Харківщині

Зазначається, що удару завдали близько 21:00 13 квітня. Внаслідок російської атаки повністю зруйновано приватний будинок.

Загинули двоє цивільних — чоловік та жінка. Їх тіла дістали з-під завалів.

Що відомо про обстріл РФ Харкова та області

14 квітня Росія завдала ударів безпілотниками, ціль — критична інфраструктура.

Також артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Липці, Подоли, Веселе та ін. Авіаударів зазнали н.п. Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі.

  • Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Веселе. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені 2 приватні будинки. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік.

  • Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

  • Куп'янський район, Курилівська громада, с.Подоли. Під час обстрілу близько 20:00  Поранення отримала 40-річна жінка.

  • Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено прилеглі приватні будинки. 

  • с. Черкаські Тишки Харківського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено будинок, автомобіль.

  • Куп'янський р-н, с. Петропавлівка. Внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги.

  • Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено будинок, господарчі споруди. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Харківщині з 47 населених пунктів примусово евакуюють родини з дітьми
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Евакуація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Харківщині загинула людина внаслідок обстрілу РФ. Ще двоє цивільних поранені
Харківська обласна прокуратура
харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли Харківщину. Виникла пожежа, є поранені
ДСНС України
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?