На Харківщині загинула людина внаслідок обстрілу РФ. Ще двоє цивільних поранені

12 квітня окупанти атакували Купʼянський район Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один чоловік, ще двоє людей поранені.

Росія вкотре атакувала Харківщину

Як зазначається, 12 квітня близько 11:15 окупанти здійснили обстріл села Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм.

Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки.

Повідомляється, що також загарбники, попередньо, з артилерії обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий, внаслідок чого загинув 64-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо про останні удари армії РФ по Харкову та області

Вдень, 11 квітня, мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляли про нові повітряні атаки окупаційної армії РФ.

Як зазначали місцеві жителі та влада, у Харкові пролунали декілька вибухів.Росіяни завдали ударів по місту. За словами голови Харківської ОВА, зафіксовано два "прильоти".

Також вночі 7 квітня російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район у Куп'янську Харківської області. Внаслідок удару був зруйнований чотириповерховий житловий будинок.

За даними рятувальників, під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.