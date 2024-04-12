В Харьковской области погиб человек в результате обстрела РФ. Еще двое гражданских ранены

12 апреля оккупанты атаковали Купянский район Харьковской области. В результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще два человека ранены.

Россия в очередной раз атаковала Харьковщину

Как отмечается, 12 апреля около 11:15 оккупанты совершили обстрел села Моначиновка с использованием артиллерии калибра 152 мм.

Пострадали мужчина 72 года и 76-летняя женщина. Потерпевшие от госпитализации отказались, медики предоставили им помощь на месте. Повреждены жилые дома.

Сообщается, что также захватчики предварительно из артиллерии обстреляли поселок Купянск-Узловой, в результате чего погиб 64-летний мужчина.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Что известно о последних ударах армии РФ по Харькову и области

Днем, 11 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщали о новых воздушных атаках оккупационной армии РФ.

Как отмечали местные жители и власти, в Харькове прогремели несколько взрывов. Россияне нанесли удары по городу. По словам главы Харьковской ОВА, зафиксировано два "прилета".

Также ночью 7 апреля российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район в Купянске Харьковской области. В результате удара был разрушен четырехэтажный жилой дом.

По данным спасателей, под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина.