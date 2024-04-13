Війська РФ обстріляли Харківщину. Виникла пожежа, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ обстріляли Харківщину. Виникла пожежа, є поранені

ДСНС України
обстріл

Піздно ввечері 12 квітня російські війська обстріляли середмістя Куп'янська Харківської області. Почалася пожежа, двоє людей отримали поранення.

Що відомо про обстріл Куп’янська

12 квітня російські терористи обстріляли середмістя Куп’янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 кв.м., — йдеться у повідомленні.

Як розповіли рятувальники, під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік.

В ході пошуково-рятувальної операції рятувальники його деблокували і передали медикам. За іншою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано, — зазначили у ДСНС.

Обстріли Куп'янська

Російські війська постійно атакують Куп'янськ та район Харківської області. Зокрема, 12 квітня окупанти з артилерії обстріляли Куп'янськ-Вузловий та одне із сіл Куп'янського району. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

Крім того, у березні загарбники завдали удару по Куп'янську Харківській області із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Загинули двоє людей.

Також в березні росіяни вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення. Через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей із дітьми із низки населених пунктів.

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