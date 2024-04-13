Війська РФ обстріляли Харківщину. Виникла пожежа, є поранені

Що відомо про обстріл Куп’янська

12 квітня російські терористи обстріляли середмістя Куп’янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 кв.м., — йдеться у повідомленні. Поширити

Як розповіли рятувальники, під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік.

В ході пошуково-рятувальної операції рятувальники його деблокували і передали медикам. За іншою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізовано, — зазначили у ДСНС.

Обстріли Куп'янська

Російські війська постійно атакують Куп'янськ та район Харківської області. Зокрема, 12 квітня окупанти з артилерії обстріляли Куп'янськ-Вузловий та одне із сіл Куп'янського району. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.

Крім того, у березні загарбники завдали удару по Куп'янську Харківській області із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Загинули двоє людей.

Також в березні росіяни вперше використали для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Таке озброєння становить ще більшу загрозу для мирного населення. Через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей із дітьми із низки населених пунктів.