Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Возник пожар, есть раненые

Поздним вечером 12 апреля российские войска обстреляли центр города Купянска Харьковской области. Начался пожар, два человека получили ранения.
Что известно об обстреле Купянска
Как рассказали спасатели, под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина.
https://t.me/dsns_telegram/27043
Обстрелы Купянская
Российские войска постоянно атакуют Купянск и район Харьковской области. В частности, 12 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск-Узловой и одно из сел Купянского района. Один человек погиб, два человека пострадали.
Кроме того, в марте захватчики нанесли удар по Купянску Харьковской области с применением реактивных систем залпового огня. Погибли два человека.
Также в марте россияне впервые использовали для удара по Купянской авиабомбе с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу мирному населению. Из-за таких ударов в Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-