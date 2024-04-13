Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Возник пожар, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Возник пожар, есть раненые

ДСНС Украины
обстрел
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Поздним вечером 12 апреля российские войска обстреляли центр города Купянска Харьковской области. Начался пожар, два человека получили ранения.

Что известно об обстреле Купянска

12 апреля российские террористы обстреляли центр Купянска. В результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 кв.м., — говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина.

В ходе поисково-спасательной операции спасатели его деблокировали и передали медикам. По другому адресу обнаружен раненый 73-летний мужчина, который также госпитализирован, — отметили в ГСЧС.

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Обстрелы Купянская

Российские войска постоянно атакуют Купянск и район Харьковской области. В частности, 12 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск-Узловой и одно из сел Купянского района. Один человек погиб, два человека пострадали.

Кроме того, в марте захватчики нанесли удар по Купянску Харьковской области с применением реактивных систем залпового огня. Погибли два человека.

Также в марте россияне впервые использовали для удара по Купянской авиабомбе с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу мирному населению. Из-за таких ударов в Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов.

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