Армія РФ атакувала авіабомбою освітній заклад на Харківщині — двоє людей загинуло

Росія вбила двох людей на Харківщині

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов російська авіація скинула КАБ на село Лукʼянці Харківського району.

Двоє людей загинуло, а кількість поранених встановлюється. Усі цивільні.

Бомба влучила у заклад освіти.

Що відомо про обстріли РФ Харківщини

14 квітня російські окупанти завдали ударів з авіації, артилерії, мінометів по Харківщині. Одна людина загинула, дві поранені.

За минулу добу російське військо обстріляло населені пункти Харківського, Чугуївського та Купʼянського районів.

У селі Мала Вовча росіяни скинули дрон з вибухівкою — загинула 58-річна жінка.

По селу Слатине окупанти запустили керовані авіабомби і пошкодили будівлю приватного підприємства, житловий будинок. Поранення дістала 51-річна цивільна жінка.

У селі Мартове під час риболовлі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. Його доправили в лікарню.

У Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Там живуть 182 дитини.