Армія РФ атакувала авіабомбою освітній заклад на Харківщині — двоє людей загинуло

Російські окупанти атакувала КАБами село Лукʼянці Харківського району. Загинуло двоє людей.
Росія вбила двох людей на Харківщині
Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов російська авіація скинула КАБ на село Лукʼянці Харківського району.
Двоє людей загинуло, а кількість поранених встановлюється. Усі цивільні.
Бомба влучила у заклад освіти.
Що відомо про обстріли РФ Харківщини
14 квітня російські окупанти завдали ударів з авіації, артилерії, мінометів по Харківщині. Одна людина загинула, дві поранені.
За минулу добу російське військо обстріляло населені пункти Харківського, Чугуївського та Купʼянського районів.
У селі Мала Вовча росіяни скинули дрон з вибухівкою — загинула 58-річна жінка.
По селу Слатине окупанти запустили керовані авіабомби і пошкодили будівлю приватного підприємства, житловий будинок. Поранення дістала 51-річна цивільна жінка.
У селі Мартове під час риболовлі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. Його доправили в лікарню.
У Харківській області проведуть примусову евакуацію родин з дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Там живуть 182 дитини.
Російські окупанти майже щодня обстрілюють Харків і область із різних видів озброєння. Зокрема, у ніч на 22 березня росія завдала понад 15 повітряних ударів по обʼєктах енергетики — ракети повністю зруйнували Зміївську ТЕС, а ще зруйновано найбільшу в Харкові ТЕЦ-5, яка забезпечувала теплом частину міста.
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