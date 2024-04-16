За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, злочинна армія РФ скинула керовану авіабомбу на Берислав. Поранення отримали понад 10 місцевих жителів.

Що відомо про наслідки скидання армією РФ авіабомби на Берислав

Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав. Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру, — зазначив Прокудін. Поширити

За його словами, поранення отримали щонайменше 15 людей.

Травми — легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися, — наголосив глава ОВА. Поширити

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Херсонській області

Прокудін зазначив, що протягом минулої доби російські окупанти здійснили обстріли Антонівки, Інженерного, Велетенського, Білоусового, Львове, Тягинки, Микільського, Одрадокам'янки, Кізомису, Дніпровського, Янтарного, Білозерки, Веселого, Козацького та Херсону.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення, одна з них — дитина.

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ в інших регіонах

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атак окупаційної армії РФ дронами та артилерією по Нікопольському району, без світла залишилось близько тисячі жителів.

За словами чиновника, окупанти влаштували артобстріл та здійснили п'ять атак fpv-дронами, а били по району починаючи з вечора понеділка.

Він уточнив, що під ворожий удар потрапили районний центр, а також Червоногригорівська і Мирівська громади.

В результаті обстрілів були: