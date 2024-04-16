Bloomberg раскрыла новую тактику Кремля для наступления на Харьков
Категория
Украина
Дата публикации

Bloomberg раскрыла новую тактику Кремля для наступления на Харьков

Харьков
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Источник:  Bloomberg

Украинские и западные официальные лица рассматривают усиленные обстрелы Россией города Харькова как способ заставить мирных жителей эвакуироваться.

Россия пытается заставить украинцев покинуть Харьков

Харьков, северо-восточный город, расположенный менее чем за час езды от российской границы, в течение последнего месяца подвергается все более интенсивному обстрелу ракетами, беспилотниками и тяжелыми управляемыми бомбами. Пострадала энергетическая инфраструктура, жилые дома превратились в руины, пишет Bloomberg.

Город, довоенное население которого составляло около 1,5 миллиона человек, подвергается регулярным атакам с февраля 2022 года, но последние действия Кремля выглядят как скоординированные усилия по прекращению поставок и созданию условий, которые сделают город непригодным для жизни, сказали чиновники на условиях анонимности.

Осада Харькова — одно из главных направлений военной операции России, использующей истощение артиллерийских запасов и ослабление украинской ПВО, а также нехватку живой силы. После более чем двух лет после начала полномасштабной войны, условия жизни в городе становятся все более опасными. Повреждения достаточно большие, а атаки не прекращаются, поэтому властям будет трудно возобновить функционирование города до следующей зимы, если, конечно, жители останутся там, — говорится в материале.

Почти никто не прогнозирует, что российским силам удастся захватить город в ближайшее время. Украинские военные укрепляют оборону, а чиновники из окружения президента Владимира Зеленского считают, что у России недостаточно ресурсов для серьезного наступления. По их словам, это заставило их попытаться создать панические настроения.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, американские чиновники не считают, что у Москвы есть возможность атаковать Харьков без пополнения численности армии. Администрация президента Джо Байдена также решает, как США могут помочь в сфере энергетики.

Что известно о ситуации в Харькове

Война России против Украины вступила в новую фазу. Беспилотные и ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины стали частыми и массированными, они превышают возможности сил противовоздушной обороны. Издание BBC пишет, что на северо-востоке, в Харькове, все три большие электростанции находятся в развалинах.

Атака 22 марта была умышленной и разрушительной. Пять российских ракет попали в одно и то же место, повредив турбины, генераторы и трансформаторы и выведя станцию из строя. Через неделю Россия снова нанесла удар по городским электростанциям.

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