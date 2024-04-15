Увеличилось количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Харьковщине

Россия днем 15 апреля атаковала управляемой авиабомбой село Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района. В результате этого есть погибшие и раненые гражданские.
Авиаудар РФ по учебному заведению на Харьковщине: что известно
Увеличилось количество раненых в результате авианалета РФ на Лукьянке.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его данным, в результате авиаудара пострадали 4 гражданских человека: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Они получили травмы в результате российских обстрелов.
Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами и осколочными ранениями.
Россия убила двух человек в Харьковской области
Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, 15 апреля днем российская авиация сбросила КАБ на село Лукьянцы Харьковского района.
Два человека погибли, а количество раненых устанавливается. Все гражданские.
Бомба попала в учебное заведение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-