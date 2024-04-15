Увеличилось количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Увеличилось количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Харьковщине

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
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Россия днем 15 апреля атаковала управляемой авиабомбой село Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района. В результате этого есть погибшие и раненые гражданские.

Авиаудар РФ по учебному заведению на Харьковщине: что известно

Увеличилось количество раненых в результате авианалета РФ на Лукьянке.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, в результате авиаудара пострадали 4 гражданских человека: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Они получили травмы в результате российских обстрелов.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами и осколочными ранениями.

Также известно о двух погибших. Это два человека 63 и 65 лет погибли на месте.

Россия убила двух человек в Харьковской области

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, 15 апреля днем российская авиация сбросила КАБ на село Лукьянцы Харьковского района.

Два человека погибли, а количество раненых устанавливается. Все гражданские.

Бомба попала в учебное заведение.

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