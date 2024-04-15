Збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ по Харківщині

Збільшилася кількість поранених внаслідок авіанальоту РФ на Лук'янці.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, в результаті авіаудару постраждали 4 цивільні людини: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Вони зазнали травм внаслідок російського обстрілу.