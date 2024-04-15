Збільшилася кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ по Харківщині

Росія вдень 15 квітня атакувала керованою авіабомбою село Лук'янці Липецької громади Харківського району. В результаті цього загинули і поранені цивільні.
Авіаудар РФ по закладу освіти на Харківщині: що відомо
Збільшилася кількість поранених внаслідок авіанальоту РФ на Лук'янці.
Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, в результаті авіаудару постраждали 4 цивільні людини: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Вони зазнали травм внаслідок російського обстрілу.
Усі постраждалі госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Росія вбила двох людей на Харківщині
Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, 15 квітня вдень російська авіація скинула КАБ на село Лукʼянці Харківського району.
Двоє людей загинуло, а кількість поранених встановлюється. Усі цивільні.
Бомба влучила у заклад освіти.
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