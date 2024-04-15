Спасатель из Полтавы посвятил забег на полмарафоне погибшим харьковским коллегам

14 апреля на "Киевском полумарафоне несокрушимости" полтавский спасатель Андрей Гречаный посвятил свой забег трем погибшим коллегам из Харькова.
Полтавский спасатель бежал полумарафон с фото погибших коллег из Харькова
Во время забега Андрей Гречаный держал в руках портреты Владислава Логинова, Владимира Матюшенко и Сергея Байдалинова, погибших во время двойного удара РФ 4 апреля.
Армия РФ убила харьковских спасателей
Ночью 4 апреля во время повторного удара "Шахедами" по Харькову погибли три водителя ГСЧС: двое — на месте, один — в машине скорой помощи.
По данным МВД, погиб 52-летний Владислав Логинов, 41-летний Владимир Матюшенко и 32-летний Сергей Байдалинов.
Сын Владислава Логинова тушил пожар после первого попадания вместе с отцом. Они находились на расстоянии нескольких домов друг от друга, рассказал глава МВД Игорь Клименко.
По его данным, раненый работник ГСЧС — в тяжелом состоянии.
Трое погибших водителей ГСЧС первыми прибыли на место попадания и принимали непосредственное участие в спасательной операции, рассказал спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко. Двое из них погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи.
Раненый спасатель стоял недалеко от эпицентра попадания. По словам спикера ГСЧС Харьковщины, он находится в больнице в стабильном состоянии.
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