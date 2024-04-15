Спасатель из Полтавы посвятил забег на полмарафоне погибшим харьковским коллегам

Полтавский спасатель бежал полумарафон с фото погибших коллег из Харькова

Во время забега Андрей Гречаный держал в руках портреты Владислава Логинова, Владимира Матюшенко и Сергея Байдалинова, погибших во время двойного удара РФ 4 апреля.

Он преодолел дистанцию 21 км в снаряжении пожарного. Свой забег Андрей посвятил погибшим в результате повторного вражеского обстрела отдавшим самое ценное харьковским спасателям — свою жизнь, чтобы спасти жизнь других, — говорится в сообщении. Поделиться

Армия РФ убила харьковских спасателей

Ночью 4 апреля во время повторного удара "Шахедами" по Харькову погибли три водителя ГСЧС: двое — на месте, один — в машине скорой помощи.

По данным МВД, погиб 52-летний Владислав Логинов, 41-летний Владимир Матюшенко и 32-летний Сергей Байдалинов.

Сын Владислава Логинова тушил пожар после первого попадания вместе с отцом. Они находились на расстоянии нескольких домов друг от друга, рассказал глава МВД Игорь Клименко.

В эту адскую ночь, сразу после первых взрывов, отец и сын с коллегами мгновенно выехали на место удара. Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что вероятнее всего прилетело туда, где был отец, — написал Клименко. Поделиться

Харьковские спасатели, которых сегодня цинично убила Россия. Прицельно. Повторным ударом, когда они спасали людей. Не будучи комбатантами, спасатели были атакованы вражескими беспилотниками. РФ продолжает игнорировать нормы международного права, говорится в сообщении министра внутренних дел Игоря Клименко. Поделиться

По его данным, раненый работник ГСЧС — в тяжелом состоянии.

Трое погибших водителей ГСЧС первыми прибыли на место попадания и принимали непосредственное участие в спасательной операции, рассказал спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко. Двое из них погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи.

Когда спасатели тушили пожар и разбирали завалы, россияне нанесли удар "Шахедом" по тому месту, где они находились. Это опытные спасатели, которые тушили пожары и спасали людей в течение двух лет вторжения, отметил Василенко. Поделиться

Раненый спасатель стоял недалеко от эпицентра попадания. По словам спикера ГСЧС Харьковщины, он находится в больнице в стабильном состоянии.