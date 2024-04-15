Рятувальник з Полтави присвятив забіг на півмарафоні загиблим харківським колегам

14 квітня на "Київському півмарафоні незламності" полтавський рятувальник Андрій Гречаний присвятив свій забіг трьом загиблим колегам з Харкова.
Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова
Під час забігу Андрій Гречаний тримав в руках портрети Владислава Логінова, Володимира Матюшенка та Сергія Байдалінова, які загинули під час подвійного удару РФ 4 квітня.
Армія РФ вбила харківських рятувальників
Вночі 4 квітня під час повторного удару "Шахедами" по Харкову загинули троє водіїв ДСНС: двоє — на місці, один — у машині "швидкої допомоги".
За даними МВС, загинув 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко та 32-річний Сергій Байдалінов.
Син Владислава Логінова гасив пожежу після першого влучання разом з батьком. Вони перебували на відстані кількох будинків одне від одного, розповів очільник МВС Ігор Клименко.
За його даними, поранений працівник ДСНС — у тяжкому стані.
Троє загиблих водіїв ДСНС першими прибули на місце влучання та брали безпосередню участь у рятувальній операції, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Двоє з них загинули на місці, ще один помер у машині "швидкої допомоги".
Поранений рятувальник стояв неподалік від епіцентру влучання. За словами речника ДСНС Харківщини, він перебуває у лікарні в стабільному стані.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-