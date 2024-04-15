Рятувальник з Полтави присвятив забіг на півмарафоні загиблим харківським колегам

Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова

Під час забігу Андрій Гречаний тримав в руках портрети Владислава Логінова, Володимира Матюшенка та Сергія Байдалінова, які загинули під час подвійного удару РФ 4 квітня.

Він подолав дистанцію 21 км у спорядженні вогнеборця. Свій забіг Андрій присвятив загиблим внаслідок повторного ворожого обстрілу харківським рятувальникам, які віддали найцінніше — своє життя, щоб врятувати життя інших, — йдеться у повідомленні. Поширити

Армія РФ вбила харківських рятувальників

Вночі 4 квітня під час повторного удару "Шахедами" по Харкову загинули троє водіїв ДСНС: двоє — на місці, один — у машині "швидкої допомоги".

За даними МВС, загинув 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко та 32-річний Сергій Байдалінов.

Син Владислава Логінова гасив пожежу після першого влучання разом з батьком. Вони перебували на відстані кількох будинків одне від одного, розповів очільник МВС Ігор Клименко.

Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару. Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько, — написав Клименко. Поширити

Харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія. Прицільно. Повторним ударом, коли вони рятували людей. Не бувши комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права, — йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Поширити

За його даними, поранений працівник ДСНС — у тяжкому стані.

Троє загиблих водіїв ДСНС першими прибули на місце влучання та брали безпосередню участь у рятувальній операції, розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Двоє з них загинули на місці, ще один помер у машині "швидкої допомоги".

Коли рятувальники гасили пожежу та розбирали завали, росіяни завдали удару "Шахедом" по тому місцю, де вони перебували. Це досвідчені рятувальники, які гасили пожежі й рятували людей протягом двох років вторгнення, — зазначив Василенко. Поширити

Поранений рятувальник стояв неподалік від епіцентру влучання. За словами речника ДСНС Харківщини, він перебуває у лікарні в стабільному стані.