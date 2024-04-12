Харківський бізнес буде звільнений від сплати податків
Категорія
Економіка
Дата публікації

Харківський бізнес буде звільнений від сплати податків

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль

Місцева влада Харкова зможе звільняти міський бізнес від податків. Цей крок допоможе знизити податкове навантаження.

Харкову дозволили звільняти бізнес від податків

Рішенням уряду ми сьогодні дозволили місцевій владі звільняти бізнес від місцевих податків. Це три податки: Єдиний податок, орендна плата та плата за майно, — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, даний крок це можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.

Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом, — пояснив Шмигаль.

Обстріли Харкова та області

Нагадаємо, російські окупанти майже щоденно атакують Харків та область. Від березня в місті діють графіки відключень світла через нестачу електроенергії.

Вчора, 11 квітня, російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Для цього вони використовували свої дрони-камікадзе та ракети.

Зокрема, під атакою знаходився Харків та область. Там зафіксували щонайменше 10 прильотів. Ворог бив по регіону за допомогою балістичних ракет.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, після обстрілу не працювали дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Міський голова уточнював, що трансформаторну підстанцію знищив ворог.

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