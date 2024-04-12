Харківський бізнес буде звільнений від сплати податків

Місцева влада Харкова зможе звільняти міський бізнес від податків. Цей крок допоможе знизити податкове навантаження.
Харкову дозволили звільняти бізнес від податків
За його словами, даний крок це можливість знизити податкове навантаження хоча б для Харкова.
Обстріли Харкова та області
Нагадаємо, російські окупанти майже щоденно атакують Харків та область. Від березня в місті діють графіки відключень світла через нестачу електроенергії.
Вчора, 11 квітня, російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Для цього вони використовували свої дрони-камікадзе та ракети.
Зокрема, під атакою знаходився Харків та область. Там зафіксували щонайменше 10 прильотів. Ворог бив по регіону за допомогою балістичних ракет.
Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, після обстрілу не працювали дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Міський голова уточнював, що трансформаторну підстанцію знищив ворог.
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