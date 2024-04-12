Харьковский бизнес будет освобожден от уплаты налогов

Местные власти Харькова смогут освобождать городской бизнес от налогов. Этот шаг поможет снизить налоговую нагрузку.
Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов
По его словам, данный шаг — это возможность снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.
Обстрелы Харькова и области
Напомним, российские оккупанты почти ежедневно атакуют Харьков и область. С марта в городе действуют графики отключений света из-за нехватки электроэнергии.
Вчера, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали свои дроны-камикадзе и ракеты.
В частности, под атакой находились Харьков и область. Там зафиксировали не менее 10 прилетов. Враг бил по региону с помощью баллистических ракет.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, после обстрела не работали две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Мэр уточнял, что трансформаторную подстанцию уничтожил враг.
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