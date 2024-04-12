Харьковский бизнес будет освобожден от уплаты налогов

Харькову разрешили освобождать бизнес от налогов

Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: Единый налог, арендная плата и плата за имущество, — сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Поделиться

По его словам, данный шаг — это возможность снизить налоговую нагрузку хотя бы для Харькова.

В свою очередь недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но для всех остальных территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом, — объяснил Шмигаль. Поделиться

Обстрелы Харькова и области

Напомним, российские оккупанты почти ежедневно атакуют Харьков и область. С марта в городе действуют графики отключений света из-за нехватки электроэнергии.

Вчера, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали свои дроны-камикадзе и ракеты.

В частности, под атакой находились Харьков и область. Там зафиксировали не менее 10 прилетов. Враг бил по региону с помощью баллистических ракет.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, после обстрела не работали две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Мэр уточнял, что трансформаторную подстанцию уничтожил враг.