В Брянске обесточило военные объекты РФ после масштабного пожара ― видео

В Брянске, Россия, была повреждена электроподстанция, обесточив несколько военных и промышленных объектов, которые РФ использует в своей войне против Украины.
Что известно об обесточивании военного объекта в Брянске
В Брянске в РФ горела подстанция — обесточены военные объекты агрессора, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины во вторник, показав кадры с места.
По данным разведки, "в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт" без электропитания, в частности, остались:
воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
ССО уничтожают технику и солдат РФ в Донецкой области
За сутки Силы специальных операций ВСУ ликвидировали четыре единицы военной техники врага.
Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.
Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:
танк Т-90;
танк Т-72;
два автомобиля.
Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян ранены.
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