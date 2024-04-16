В Брянске обесточило военные объекты РФ после масштабного пожара ― видео

В Брянске, Россия, была повреждена электроподстанция, обесточив несколько военных и промышленных объектов, которые РФ использует в своей войне против Украины.

Что известно об обесточивании военного объекта в Брянске

В Брянске в РФ горела подстанция — обесточены военные объекты агрессора, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины во вторник, показав кадры с места.

В ночь на 16 апреля 2024 года в российском брянске обесточены сразу несколько военных и промышленных объектов, — указали в ГУР в Telegram. Поделиться

По данным разведки, "в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт" без электропитания, в частности, остались:

воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие, — подчеркнули в ГУР. Поделиться

ССО уничтожают технику и солдат РФ в Донецкой области

За сутки Силы специальных операций ВСУ ликвидировали четыре единицы военной техники врага.

Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.

Силы специальных операций рассказали, что в сутки группа уничтожила:

танк Т-90;

танк Т-72;

два автомобиля.

Кроме этого, украинские военные уничтожили блиндаж противника и пятерых оккупантов, еще трое россиян ранены.