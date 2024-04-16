У Брянську знеструмило військові об'єкти РФ після масштабної пожежі ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Брянську знеструмило військові об'єкти РФ після масштабної пожежі ― відео

ГУР
зсу

У Брянську, Росія, була пошкоджена електропідстанція, що знеструмило кілька військових і промислових об'єктів, які РФ використовує у своїй війні проти України.

Що відомо про знеструмлення військового об’єкту у Брянську

У Брянську в РФ горіла підстанція — знеструмлено військові об’єкти агресора, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у вівторок, показавши кадри з місця.

У ніч на 16 квітня 2024 року у російському брянську знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів, — вказали у ГУР у Telegram.

За даними розвідки, "внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт" без електроживлення, зокрема, залишилися:

  • військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

  • 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);

  • 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата, — підкреслили у ГУР.

ССО нищать техніку та солдатів РФ на Донеччині

За добу Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 4 одиниці військової техніки ворога.

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку.

Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:

  • танк Т-90;

  • танк Т-72;

  • дві автівки.

Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян — поранено.

Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено, — сказав командир групи "Вікінг".

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