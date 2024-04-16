У Брянську знеструмило військові об'єкти РФ після масштабної пожежі ― відео

У Брянську, Росія, була пошкоджена електропідстанція, що знеструмило кілька військових і промислових об'єктів, які РФ використовує у своїй війні проти України.
Що відомо про знеструмлення військового об’єкту у Брянську
У Брянську в РФ горіла підстанція — знеструмлено військові об’єкти агресора, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у вівторок, показавши кадри з місця.
За даними розвідки, "внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт" без електроживлення, зокрема, залишилися:
військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
ССО нищать техніку та солдатів РФ на Донеччині
За добу Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 4 одиниці військової техніки ворога.
Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку ССО завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку.
Сили спеціальних операцій розповіли, що за добу група знищила:
танк Т-90;
танк Т-72;
дві автівки.
Крім цього, українські військові знищили бліндаж противника та п’ятьох окупантів, ще трьох росіян — поранено.
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