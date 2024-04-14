Лагідна мобілізація. Командир групи “Баракуда” Слава Балбек поділився досвідом добровольця

Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек розповів online.ua про свій досвід добровольця та про “лагідну мобілізацію”.
Найбільша проблема у бригадах Сил оборони
Слава Балбек розповідає, що зараз є величезна проблема з кадрами у всіх бригадах, адже люди отримують поранення, гинуть, а тим, хто залишився потрібен перепочинок.
Будні добровольця
Прокидаєшся о третій ночі, поснідав, виїхав, розклався, відпрацював, повернувся, поспав — це реальність, яку треба доносити до суспільства, каже Слава.
Людям, які воюють останні два роки важко зрозуміти своїх цивільних друзів. У них різні цінності та сприйняття реальності.
Балбек розповідає, що у добровольчому формуванні тобі кажуть: “А спробуймо з тобою попрацювати. Поїдь на відкрите тренування, подивись, як це працює. Не страшно?”. Якщо не страшно, тоді ще поїдуть у прифронтове містечко, потім на перший виїзд.
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