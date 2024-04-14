Лагідна мобілізація. Командир групи “Баракуда” Слава Балбек поділився досвідом добровольця
Категорія
Україна
Дата публікації

Лагідна мобілізація. Командир групи “Баракуда” Слава Балбек поділився досвідом добровольця

Група «Аерокомпанія Схід»
Джерело:  online.ua

Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек розповів online.ua про свій досвід добровольця та про “лагідну мобілізацію”.

Найбільша проблема у бригадах Сил оборони

Слава Балбек розповідає, що зараз є величезна проблема з кадрами у всіх бригадах, адже люди отримують поранення, гинуть, а тим, хто залишився потрібен перепочинок.

І для того, щоб не став весь процес, має бути заміна на фронті. Ця потреба не зменшується, а лише збільшується. З одного боку люди, які втомились чути про війну, а з іншого — люди, які втомились від щоденної роботи на війні.

Слава Балбек

Слава Балбек

командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” 

Будні добровольця

Прокидаєшся о третій ночі, поснідав, виїхав, розклався, відпрацював, повернувся, поспав — це реальність, яку треба доносити до суспільства, каже Слава.

Людям, які воюють останні два роки важко зрозуміти своїх цивільних друзів. У них різні цінності та сприйняття реальності.

Добровольчий “двіж” — це лагідна мобілізація, коли хочеться, і колеться.

Балбек розповідає, що у добровольчому формуванні тобі кажуть: “А спробуймо з тобою попрацювати. Поїдь на відкрите тренування, подивись, як це працює. Не страшно?”. Якщо не страшно, тоді ще поїдуть у прифронтове містечко, потім на перший виїзд.

Ми дивимося за тим, як люди себе поводять. Приходить 30 людей, а залишається 10. Проте це хороший відсоток для добровольців. Бо є Рембо, які у тилу кажуть: “Вперед, вперед”, а після першого обстрілу: “Ой, живіт схопило, горло, — я додому”.

Слава Балбек

Слава Балбек

командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” 

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