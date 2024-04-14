Це було дуже страшно. Доброволець Слава Балбек про перший виліт в аеророзвідці
Категорія
Україна
Дата публікації

Це було дуже страшно. Доброволець Слава Балбек про перший виліт в аеророзвідці

Слава Балбек
Джерело:  online.ua

Український архітектор, а тепер командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек згадав у розмові з online.ua про перший бойовий виліт.

Перший виліт групи “Баракуда”

Слава Балбек розповів, що першу “Валькірію” його група взяли у борг.

Я пройшов навчання і сказав друзям, що є бажання попрацювати на “пташці”, але немає грошей, щоб купити. Зараз рефлексуємо про це, і я бачу, як воно відбувалося. Ми не трекали погоду, не дивилися, куди дує вітер. Просто хотіли запустити “борт”, щоб зробити першу бойову місію.

Борт долетів за 15 хвилин, повернувся і просто завис. Добровольці зрозуміли, що “Валькірія” не дійде назад, а вона коштує 300 тисяч.

Спитали у служби підтримки, що робити. Вони кажуть: “Давайте повний газ, але сяде батарейка, і вона впаде”. Ми півтори години повертали “борт” на нашу територію. Це було ще під Куп’янськом.

Слава Балбек

Слава Балбек

Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда”

Пролітаючи над селами, добровольці контактували з військовими: “А це село наше, можемо падати?”. Їх віднесло у поле аж на 30 кілометрів.

Ми не знали, чи була та територія замінована. Підійшли туди та рухались вперед крок за кроком. Це було дуже страшно. Все, що може відбутися поганого в аеророзвідці — відбулося у наш перший виліт. Ми знайшли “пташку” та розшифрували дані. Там було під 12 різних позицій.

По розвідданих підрозділу аеророзвідки “Баракуда”, військові ЗСУ вночі ліквідували чотири ворожих танки та два БТР.

І ми такі: “Вау! А що, так можна було?”. Ми показали гарну статистику, тоді нам просто купили борт. І з цього почалась наша щомісячна робота.

Слава Балбек розповідає, що рік тому підрозділ за 10 днів робив один виліт, а тепер за 20 днів здійснює 52 вильоти.

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