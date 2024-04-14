Український архітектор, а тепер командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек згадав у розмові з online.ua про перший бойовий виліт.

Перший виліт групи “Баракуда”

Слава Балбек розповів, що першу “Валькірію” його група взяли у борг.

Я пройшов навчання і сказав друзям, що є бажання попрацювати на “пташці”, але немає грошей, щоб купити. Зараз рефлексуємо про це, і я бачу, як воно відбувалося. Ми не трекали погоду, не дивилися, куди дує вітер. Просто хотіли запустити “борт”, щоб зробити першу бойову місію. Поширити

Борт долетів за 15 хвилин, повернувся і просто завис. Добровольці зрозуміли, що “Валькірія” не дійде назад, а вона коштує 300 тисяч.

Спитали у служби підтримки, що робити. Вони кажуть: “Давайте повний газ, але сяде батарейка, і вона впаде”. Ми півтори години повертали “борт” на нашу територію. Це було ще під Куп’янськом. Слава Балбек Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда”

Пролітаючи над селами, добровольці контактували з військовими: “А це село наше, можемо падати?”. Їх віднесло у поле аж на 30 кілометрів.

Ми не знали, чи була та територія замінована. Підійшли туди та рухались вперед крок за кроком. Це було дуже страшно. Все, що може відбутися поганого в аеророзвідці — відбулося у наш перший виліт. Ми знайшли “пташку” та розшифрували дані. Там було під 12 різних позицій. Поширити

По розвідданих підрозділу аеророзвідки “Баракуда”, військові ЗСУ вночі ліквідували чотири ворожих танки та два БТР.

І ми такі: “Вау! А що, так можна було?”. Ми показали гарну статистику, тоді нам просто купили борт. І з цього почалась наша щомісячна робота. Поширити

Слава Балбек розповідає, що рік тому підрозділ за 10 днів робив один виліт, а тепер за 20 днів здійснює 52 вильоти.