Український архітектор, а тепер командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек згадав у розмові з online.ua про перший бойовий виліт.
Перший виліт групи “Баракуда”
Слава Балбек розповів, що першу “Валькірію” його група взяли у борг.
Борт долетів за 15 хвилин, повернувся і просто завис. Добровольці зрозуміли, що “Валькірія” не дійде назад, а вона коштує 300 тисяч.
Пролітаючи над селами, добровольці контактували з військовими: “А це село наше, можемо падати?”. Їх віднесло у поле аж на 30 кілометрів.
По розвідданих підрозділу аеророзвідки “Баракуда”, військові ЗСУ вночі ліквідували чотири ворожих танки та два БТР.
Слава Балбек розповідає, що рік тому підрозділ за 10 днів робив один виліт, а тепер за 20 днів здійснює 52 вильоти.
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