Украинский архитектор, а теперь командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек вспомнил в разговоре с online.ua о первом боевом вылете.

Первый вылет группы "Баракуда"

Слава Балбек рассказал, что первую "Валькирия" его группа взяли взаймы.

Я прошел обучение и сказал друзьям, что есть желание поработать на "птичке", но нет денег, чтобы купить. Сейчас об этом рефлексируем, и я вижу, как оно происходило. Мы не трекали погоду, не смотрели, куда дует ветер. Просто хотели запустить "борт", чтобы совершить первую боевую миссию. Поделиться

Борт долетел через 15 минут, вернулся и просто завис. Добровольцы поняли, что "Валькирия" не дойдет назад, а она стоит 300 тысяч.

Спросили у службы поддержки, что делать. Они говорят: "Давайте полный газ, но сядет батарейка, и она упадет". Мы полтора часа возвращали "борт" на нашу территорию. Это было еще под Купянском. Слава Балбек Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

Пролетая над селами, добровольцы контактировали с военными: "А это село наше, можем падать?" Их отнесло в поле на 30 километров.

Мы не знали, была ли эта территория заминирована. Подошли туда и двигались вперед шаг за шагом. Это было очень страшно. Все, что может произойти плохого в аэроразведке, произошло в наш первый вылет. Мы нашли “птичку” и расшифровали данные. Там было под 12 разных позиций. Поделиться

По разведданным подразделения аэроразведки "Баракуда", военные ВСУ ночью ликвидировали четыре вражеских танка и два БТР.

И мы такие: Вау! А что, так можно было? Мы показали хорошую статистику, тогда нам просто купили борт. И с этого началась наша ежемесячная работа. Поделиться

Слава Балбек рассказывает, что год назад подразделение за 10 дней совершало один вылет, а теперь за 20 дней совершает 52 вылета.