Украинский архитектор, а теперь командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек вспомнил в разговоре с online.ua о первом боевом вылете.
Первый вылет группы "Баракуда"
Слава Балбек рассказал, что первую "Валькирия" его группа взяли взаймы.
Борт долетел через 15 минут, вернулся и просто завис. Добровольцы поняли, что "Валькирия" не дойдет назад, а она стоит 300 тысяч.
Пролетая над селами, добровольцы контактировали с военными: "А это село наше, можем падать?" Их отнесло в поле на 30 километров.
По разведданным подразделения аэроразведки "Баракуда", военные ВСУ ночью ликвидировали четыре вражеских танка и два БТР.
Слава Балбек рассказывает, что год назад подразделение за 10 дней совершало один вылет, а теперь за 20 дней совершает 52 вылета.
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