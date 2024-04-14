Это было очень страшно. Доброволец Слава Балбек о первом вылете в аэроразведке
Категория
Украина
Дата публикации

Это было очень страшно. Доброволец Слава Балбек о первом вылете в аэроразведке

Слава Балбек
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Источник:  online.ua

Украинский архитектор, а теперь командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек вспомнил в разговоре с online.ua о первом боевом вылете.

Первый вылет группы "Баракуда"

Слава Балбек рассказал, что первую "Валькирия" его группа взяли взаймы.

Я прошел обучение и сказал друзьям, что есть желание поработать на "птичке", но нет денег, чтобы купить. Сейчас об этом рефлексируем, и я вижу, как оно происходило. Мы не трекали погоду, не смотрели, куда дует ветер. Просто хотели запустить "борт", чтобы совершить первую боевую миссию.

Борт долетел через 15 минут, вернулся и просто завис. Добровольцы поняли, что "Валькирия" не дойдет назад, а она стоит 300 тысяч.

Спросили у службы поддержки, что делать. Они говорят: "Давайте полный газ, но сядет батарейка, и она упадет". Мы полтора часа возвращали "борт" на нашу территорию. Это было еще под Купянском.

Слава Балбек

Слава Балбек

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

Пролетая над селами, добровольцы контактировали с военными: "А это село наше, можем падать?" Их отнесло в поле на 30 километров.

Мы не знали, была ли эта территория заминирована. Подошли туда и двигались вперед шаг за шагом. Это было очень страшно. Все, что может произойти плохого в аэроразведке, произошло в наш первый вылет. Мы нашли “птичку” и расшифровали данные. Там было под 12 разных позиций.

По разведданным подразделения аэроразведки "Баракуда", военные ВСУ ночью ликвидировали четыре вражеских танка и два БТР.

И мы такие: Вау! А что, так можно было? Мы показали хорошую статистику, тогда нам просто купили борт. И с этого началась наша ежемесячная работа.

Слава Балбек рассказывает, что год назад подразделение за 10 дней совершало один вылет, а теперь за 20 дней совершает 52 вылета.

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