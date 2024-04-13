Архитектор Слава Балбек решил мобилизоваться

Всемирно известный украинский архитектор и командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек решил мобилизоваться в ряды ВСУ. Об этом он рассказал в интервью Online.UA.
Почему Слава Балбек решил подписать контракт с ВСУ
Украинского архитектора Славу Балбека знают как на родине, так и далеко за ее пределами.
Он — движущая сила мастерской balbek bureau, ведь не только определяет направления развития компании, но и как артдиректор вместе с командами работает над big ideas и дизайн-концепциями.
Одни из самых известных проектов Славы Балбека — фудхол Kyiv Food Market, киевский офис Grammarly и инсталляция «Дом. Воспоминания» на антарктической станции «Академик Вернадский».
Сразу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Слава с коллегами основали благотворительную организацию «Киев Волонтерский».
Сейчас «Киев Волонтерский» сфокусирован на гуманитарной помощи для гражданских и поддержке Сил обороны.
Кроме того, Слава Балбек начал помогать бойцам ВСУ во главе добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда".
Недавно он решил мобилизоваться, подал документы и ожидает заключения контракта с ВСУ.
Украинский архитектор откровенно признается, что для него самым трудным моментом было осознание того, что после подписания контракта с ВСУ придется работать на других людей.
Как известно, последние 15 лет он работал исключительно сам на себя.
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