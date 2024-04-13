Архитектор Слава Балбек решил мобилизоваться
Категория
Украина
Дата публикации

Архитектор Слава Балбек решил мобилизоваться

Слава Балбек
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Источник:  online.ua

Всемирно известный украинский архитектор и командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек решил мобилизоваться в ряды ВСУ. Об этом он рассказал в интервью Online.UA.

Почему Слава Балбек решил подписать контракт с ВСУ

Украинского архитектора Славу Балбека знают как на родине, так и далеко за ее пределами.

Он — движущая сила мастерской balbek bureau, ведь не только определяет направления развития компании, но и как артдиректор вместе с командами работает над big ideas и дизайн-концепциями.

Одни из самых известных проектов Славы Балбека — фудхол Kyiv Food Market, киевский офис Grammarly и инсталляция «Дом. Воспоминания» на антарктической станции «Академик Вернадский».

Сразу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Слава с коллегами основали благотворительную организацию «Киев Волонтерский».

К этому сообществу присоединились более 20 заведений, которые в первые недели войны ежедневно кормили горячими обедами до 13 000 человек.

Сейчас «Киев Волонтерский» сфокусирован на гуманитарной помощи для гражданских и поддержке Сил обороны.

Кроме того, Слава Балбек начал помогать бойцам ВСУ во главе добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда".

Недавно он решил мобилизоваться, подал документы и ожидает заключения контракта с ВСУ.

Я решил официально быть в армии, когда уперся в предел наших возможностей из-за того, что доброволец. Есть вещи, которые не могу купить, потому что официально не военный. Добровольцы знают, что со снарядами проблем нет только, когда пересекаешь линию, там ты свой. А когда в тылу пытаешься купить необходимое или пройти обучение — все хотят запрос от воинской части. Нет запроса — до свидания.

Слава Болбек

Слава Болбек

Украинский архитектор и командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

Украинский архитектор откровенно признается, что для него самым трудным моментом было осознание того, что после подписания контракта с ВСУ придется работать на других людей.

Как известно, последние 15 лет он работал исключительно сам на себя.

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