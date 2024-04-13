Архітектор Слава Балбек вирішив мобілізуватися

Всесвітньо відомий український архітектор та командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек вирішив мобілізуватися до лав ЗСУ. Про це він розповів в інтерв'ю Online.UA.

Чому Слава Балбек вирішив підписати контракт з ЗСУ

Українського архітектора Славу Балбека знають як на батьківщині, так і далеко за її межами.

Він — рушійна сила майстерні balbek bureau. Митець не лише визначає напрями розвитку компанії, а також як артдиректор разом із командами працює над big ideas та дизайн-концепціями.

Одні з найвідоміших проєктів Слави Балбека — фудхол Kyiv Food Market, київський офіс Grammarly та інсталяція «Дім. Спогади» на антарктичній станції «Академік Вернадський».

Одразу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Слава з колегами зі сфери гостинності заснували благодійну організацію «Київ Волонтерський».

До цієї спільноти доєдналися понад 20 закладів, які протягом перших тижнів війни щодня годували гарячими обідами до 13 000 людей. Поширити

Наразі «Київ Волонтерський» сфокусований на гуманітарній допомозі для цивільних і підтримці Сил оборони.

Окрім того, Слава Балбек почав допомагати бійцям ЗСУ на чолі добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда”.

Нещодавно він вирішив мобілізуватися, подав документи та очікує на укладення контракту із ЗСУ.

Я вирішив офіційно бути в армії, коли вперся у межу наших можливостей через те, що доброволець. Є засоби, які не можу купити, бо офіційно не військовий. Добровольці знають, що зі снарядами проблем немає лише, коли “перетинаєш лінію”, там ти свій. А коли у тилу намагаєшся купити необхідне, або пройти навчання — усі хочуть запит від військової частини. Немає запиту — до побачення. Слава Балбек Український архітектор та командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда”

Український архітектор відверто зізнається, що для нього найважчим моментом було усвідомлення того, що після підписання контракту з ЗСУ доведеться працювати на інших людей.