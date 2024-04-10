Росія — це ракова пухлина. Доброволець з Казахстану розповів про ставлення до РФ

Доброволець з Казахстану Жасулан Дуйсембін із позивним “Джаз” розповів online.ua про своє ставлення про росіян та про те, як відчув дух свободи в Україні.
Доброволець з Казахстану про ставлення до росіян
Жасулан каже, що хотів би, аби росіяни на секунду залишити всі думки про велич російської держави, і просто по-людськи уявили, як це, коли лягаєш спати, а на тебе і твою тримісячну дитину падає бетонна плита.
Я бажаю усім росіянам пекла. Не вірю, що можна якось ужитися з ними у майбутньому. Ми маємо передати нашим дітям, що ці тварюки повернуться. Тож хай горять усі.
Доброволець каже, що не знає, що світ робитиме з росіянами після їхнього програшу.
Джаз відчув дух свободи в Україні
Доброволець з Казахстану Жасулан “Джаз” Дуйсембін розповідає, що його багато разів засуджували у Казахстані за те, що він відкривав правду.
Звертаючись до казахів, Дуйсембін каже, що вони — господарі на своїй землі, і ніхто не має права, їм щось вказувати. Він закликає ніколи не вірити росіянам.
Доброволець ЗСУ пишається, що народився у степах Казахстану, однак дух свободи, який шукав, він відчув в Україні.
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