Росія — це ракова пухлина. Доброволець з Казахстану розповів про ставлення до РФ

Доброволець з Казахстану Жасулан Дуйсембін із позивним “Джаз” розповів online.ua про своє ставлення про росіян та про те, як відчув дух свободи в Україні.

Доброволець з Казахстану про ставлення до росіян

Жасулан каже, що хотів би, аби росіяни на секунду залишити всі думки про велич російської держави, і просто по-людськи уявили, як це, коли лягаєш спати, а на тебе і твою тримісячну дитину падає бетонна плита.

І в цей момент, коли переживаєш такий жах, хтось із боку пише: “Так їм і треба”. Я просто хочу, щоб кожен, хто пише це лайно, уявив на долю секунди, що це сталося з вами. Поширити

Я бажаю усім росіянам пекла. Не вірю, що можна якось ужитися з ними у майбутньому. Ми маємо передати нашим дітям, що ці тварюки повернуться. Тож хай горять усі.

Росія та росіяни — це ракова пухлина. Уся їхня держава, влада, покоління. Вони — біосміття. Жасулан Дуйсембін Доброволець з Казахстану

Доброволець каже, що не знає, що світ робитиме з росіянами після їхнього програшу.

Джаз відчув дух свободи в Україні

Доброволець з Казахстану Жасулан “Джаз” Дуйсембін розповідає, що його багато разів засуджували у Казахстані за те, що він відкривав правду.

Мовляв, як я можу так говорити про свою батьківщину. Я кажу тим, хто вміє думати. Беріть урок з українців, щоб у вас була національна ідея та повага до своєї культури. Поширити

Звертаючись до казахів, Дуйсембін каже, що вони — господарі на своїй землі, і ніхто не має права, їм щось вказувати. Він закликає ніколи не вірити росіянам.

Кацап — це той, хто завжди вдарить тебе ножем у спину. Поширити

Доброволець ЗСУ пишається, що народився у степах Казахстану, однак дух свободи, який шукав, він відчув в Україні.